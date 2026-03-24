Vincorion - gutes Geschäft für den Finanzinvestor - interessant für Anleger?

Siegen im Sternbild des Orion. Dafür steht Vincorion, dessen Name sich aus dem lateinischen Vincere (Siegen) und Orion zusammensetzt. Der Börsengang war schon mal recht erfolgreich, zumindest für den Finanzinvestor Star Capital, der das Unternehmen 2022 vom Technologie-Konzern Jenoptik (A2NB6) für rund 130 Millionen Euro abkaufte und damit den Nerv der Zeit – Rüstungsinvestitionen – recht gut traf. Könnte sich auch für Anleger ein Investment in die Aktie lohnen? Weiterlesen