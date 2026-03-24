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    Verbio - Aktie geht steil - 24.03.2026

    Am 24.03.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um +10,17 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio - Aktie geht steil - 24.03.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

    Verbio Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Verbio Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,17 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,58 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +1,58 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 39,65. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Verbio Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +10,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +67,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Verbio auf +86,42 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,66 % geändert.

    Verbio Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,95 %
    1 Monat +67,42 %
    3 Monate +101,28 %
    1 Jahr +294,89 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Verbio-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Impulse: MWB hat das Kursziel auf 44 Euro angehoben und Kaufempfehlung bekräftigt, Diskussionen drehen sich auch um mögliche Durchbrüche über 40 Euro; zugleich wird die steigende Guidance sowie die laufende US-Produktion und deren Auswirkungen auf das Ergebnis thematisiert. Long-Positionen werden betont.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,50 Mrd.EUR € wert.

    DAX, Peabody Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Verbio SE: Zweite Energiekrise in Folge als neuer Katalysator; Weiterhin KAUFEN


    Die aktuellen geopolitischen Spannungen rund um den Iran wirken als unterstützender makroökonomischer Hintergrund für Verbio, anstatt als Gegenwind. Angesichts bereits erhöhter Energiepreise ist es wahrscheinlich, dass zusätzlicher Druck auf die Märkte für fossile Brennstoffe den politischen Fokus auf Energiesicherheit und damit auf Biokraftstoffe verstärkt, was wiederum eine stärkere politische Unterstützung zur Folge haben sollte.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,42 %.

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    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

    +10,46 %
    +9,99 %
    +68,52 %
    +102,67 %
    +295,78 %
    -10,23 %
    +16,35 %
    +418,49 %
    +133,53 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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