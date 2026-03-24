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    IONOS Group kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an – Mehr Wert für Aktionäre!

    Die IONOS Group SE startet ein neues Aktienrückkaufprogramm in Millionenhöhe und setzt damit ein weiteres Signal für langfristige Kapitalmarkt- und Mitarbeiterstrategie.

    IONOS Group kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an – Mehr Wert für Aktionäre!
    Foto: 996360666
    • Vorstand der IONOS Group SE beschließt neues Aktienrückkaufprogramm: Erwerb von bis zu 2.200.000 eigenen Aktien (ca. 1,6 % des Grundkapitals) und ein Volumen von bis zu 60 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten).
    • Zeitplan: Programm soll in den nächsten Tagen beginnen und längstens bis zum 25. August 2026 durchgeführt werden.
    • Zweck: Rückkäufe dienen unter anderem der Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, können aber für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden.
    • Rechtsgrundlage: Nutzung der Ermächtigung aus der außerordentlichen Hauptversammlung vom 26. Januar 2023, wonach bis zum 31. August 2026 eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zurückgekauft werden dürfen.
    • Bisherige Rückkäufe und Bestand: Bislang wurden 4.350.000 eigene Aktien auf Basis der Ermächtigung erworben; derzeit hält die Gesellschaft 3.153.361 eigene Aktien (2,3 % des Grundkapitals).
    • Durchführung und Vorbehalte: Rückkauf erfolgt unter Beachtung der EU-Verordnung Nr. 596/2014 und der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052; weitere Details vor Programmstart; das Unternehmen kann das Programm jederzeit einstellen.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei IONOS Group ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,00 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,05EUR das entspricht einem Minus von -0,79 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.224,33PKT (-0,67 %).


    IONOS Group

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