US-Lieferkette für Seltenerdmagnete nimmt Gestalt an

Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) treibt den Aufbau einer nordamerikanischen Lieferkette für Seltenerdmagnete voran und hat dazu eine Absichtserklärung mit Vulcan Elements unterzeichnet. Die Kooperationsvereinbarung sieht vor, dass beide Unternehmen auf eine umfassendere kommerzielle Lieferpartnerschaft hinarbeiten. Im Zentrum steht die Absicht, dass Ucore Rare Metals Vulcan ab 2027 in kommerziellem Maßstab mit NdPr-Oxid (Neodym / Praseodym) und Dysprosiumoxiden beliefert.

Damit verbindet Ucore Rare Metals seine eigene Trenn- und Verarbeitungskapazität mit einem US-Magnethersteller, der bereits produziert und seine Fertigung zugleich deutlich ausbaut. Für beide Unternehmen ist die Kooperation in erster Linie ein industriepolitischer und operativer Schritt: Ucore bringt die Aufbereitung Seltener Erden in die Partnerschaft ein, während Vulcan die Weiterverarbeitung zu Magneten in den USA verankert. Das gemeinsame Ziel ist eine inländisch ausgerichtete Lieferkette für Verteidigungs- und kommerzielle Anwendungen.

Die Vereinbarung ordnet sich in die laufenden Ausbaupläne von Ucore ein. Das Unternehmen verweist auf seine bereits demonstrierte Trennplattform in der Commercial Demonstration Facility im kanadischen Kingston sowie auf den geplanten Louisiana Strategic Metals Complex in Alexandria, Louisiana. Genau diese beiden Bausteine sollen nun mit Vulcans Fertigungsbasis in North Carolina verbunden werden.

Ucore Rare Metals verknüpft Kanada, Louisiana und North Carolina

Für Ucore Rare Metals ist die Zusammenarbeit mit Vulcan vor allem deshalb bedeutsam, weil damit ein direkter industrieller Pfad von der Demonstrationsphase zur kommerziellen Versorgung beschrieben wird. Die Commercial Demonstration Facility in Kingston dient als bestehende Plattform für die Separationstechnologie des Unternehmens. Parallel dazu plant Ucore mit dem Strategic Metals Complex in Louisiana den Schritt in den größeren industriellen Maßstab.

Nach der Vereinbarung soll Ucore einen Teil der geplanten Kapazität des Louisiana Strategic Metals Complex ab 2027 für Vulcan bereitstellen. Auf diese Weise entstünde eine direkte Brücke von der Demonstrationsarbeit in Ontario zur kommerziellen Produktion in Louisiana. Das Material würde anschließend Vulcans Magnetfertigung in North Carolina unterstützen.

Vulcan bringt dabei eine bereits vorhandene industrielle Basis in die Partnerschaft ein. Das Unternehmen betreibt nach den vorliegenden Angaben eine kommerzielle Magnetfabrik in Durham, North Carolina, und baut zusätzlich eine Magnetproduktionsanlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen in Benson, North Carolina, auf. Für Ucore Rare Metals entsteht damit ein klar definierter Downstream-Partner, an den eigene Separationskapazitäten gekoppelt werden können.

Seltenerdmagnete rücken bei Ucore Rare Metals in den industriellen Maßstab

Die geplante Lieferbeziehung konzentriert sich auf zwei zentrale Vorprodukte für die Magnetherstellung: Neodym-Praseodym-Oxid und Dysprosiumoxide. Beide Stoffe sind für die Herstellung von Hochleistungsmagneten relevant, die sowohl in Verteidigungsanwendungen als auch in kommerziellen Bereichen eingesetzt werden. Dass Ucore Rare Metals diese Oxide ab 2027 in kommerziellem Maßstab liefern will, hebt die Vereinbarung über eine reine Absichtserklärung hinaus in einen klar umrissenen industriellen Zusammenhang.

Für Ucore Rare Metals bedeutet das zugleich eine stärkere Positionierung im nordamerikanischen Markt für kritische Mineralien. Das Unternehmen beschreibt die Zusammenarbeit ausdrücklich als Beitrag zu einer widerstandsfähigen alliierten Lieferkette für Seltenerdmagnete in den Vereinigten Staaten. Der operative Kern dieser Aussage liegt darin, dass Trennung, chemische Verarbeitung und Magnetherstellung enger innerhalb Nordamerikas verbunden werden sollen.

Auch die bestehende öffentliche Unterstützung auf beiden Seiten verleiht dem Vorhaben zusätzlichen Rahmen. Vulcan baut seine Anlage in Benson nach Unternehmensangaben auf Basis einer Partnerschaft über 1,4 Milliarden US-Dollar mit der US-Regierung aus, darunter mit dem Department of War und dem Department of Commerce. Ucore Rare Metals wiederum hatte zuletzt im Mai 2025 einen Zuschuss von 18,4 Millionen US-Dollar durch das Department of War bekannt gegeben, um die eigenen Verarbeitungsfähigkeiten in Louisiana weiterzuentwickeln.

Ucore Rare Metals will mit Vulcan technische Vorgaben 2026 festzurren

Die aktuelle Absichtserklärung markiert noch nicht den Endpunkt, sondern den Beginn eines vertieften technischen und kommerziellen Abstimmungsprozesses. Im laufenden Jahr wollen Ucore und Vulcan nach eigenen Angaben zunächst Fragen der Anfangsproduktion, Testprotokolle, Reinheitsziele, Abnahmekriterien und weitere technische Spezifikationen ausarbeiten. Diese Punkte sollen die Grundlage für ein längerfristiges kommerzielles Lieferabkommen bilden.

Gerade dieser technische Zwischenschritt ist für Ucore Rare Metals relevant, weil er den Übergang von der grundsätzlichen Kooperationsabsicht zur konkreten Lieferfähigkeit vorbereitet. In der Praxis geht es darum, die Anforderungen von Vulcans Magnetfertigung mit den verfahrenstechnischen Möglichkeiten von Ucore abzugleichen. Reinheit, Konstanz und Spezifikationen der gelieferten Oxide spielen dabei eine zentrale Rolle.

Die Vereinbarung zeigt damit auch, dass Ucore s seinen Louisiana-Komplex nicht isoliert als Verarbeitungsprojekt versteht, sondern als Bestandteil einer größeren industriellen Wertschöpfungskette. Durch die Verbindung mit Vulcans Anlagen in North Carolina entsteht ein klarer industrieller Zusammenhang vom getrennten Oxid bis zum fertigen Magneten.

Ucore Rare Metals richtet sich auf eine US-Lieferkette für Magnetmaterialien aus

Für Ucore Rare Metals ist die Partnerschaft mit Vulcan ein Schritt, mit dem sich das Unternehmen stärker in die US-orientierte Magnetwertschöpfung einbindet. Der operative Aufbau einer Lieferkette für Seltenerdmagnete wird dabei auf mehrere Standorte verteilt: Kingston als Demonstrationsbasis, Louisiana als geplanter Trenn- und Verarbeitungsstandort und North Carolina als Fertigungszentrum für Magnetprodukte.

Diese Struktur macht deutlich, worauf Ucore Rare Metals mit der Vereinbarung abzielt: nicht allein auf den Verkauf eines Rohstoffprodukts, sondern auf die Einbindung in eine industrielle Kette, die strategisch für Verteidigung und gewerbliche Nutzung aufgestellt ist. Ab 2027 soll daraus eine kommerzielle Lieferbeziehung entstehen, sofern die laufenden technischen und vertraglichen Arbeiten planmäßig voranschreiten.

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