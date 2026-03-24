Jenoptik findet neuen Chef - Dorfner übernimmt spätestens im Oktober
- Dominic Dorfner übernimmt Jenoptik Vorstandsvorsitz
- Stefan Traeger verließ sein Amt vorzeitig bei Jenoptik
- Dorfner kommt vom Halbleiterhersteller Semikron
JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat einen Nachfolger für den vorzeitig ausgeschiedenen Ex-Chef Stefan Traeger gefunden. Dominic Dorfner werde spätestens am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen, teilte das MDax -Unternehmen am Dienstag im Anschluss an einen Beschluss des Aufsichtsrates mit. Dorfner kommt vom Halbleiterhersteller Semikron Danfoss, wo er Unternehmenschef ist. Ende November hatte Jenoptik mitgeteilt, dass Vorgänger Traeger Mitte Februar sein Amt niederlegen werde, in der Zwischenzeit hat auch der ehemalige Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher Ende Dezember Jenoptik verlassen./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 28.263 auf Ariva Indikation (24. März 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -5,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -17,32 %/+25,98 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
M-DAX Aufnahme? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif
Kann ich irgendwie nachvollziehen
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<