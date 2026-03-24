Jenoptik findet neuen Chef - Dorfner übernimmt spätestens im Oktober

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 28.263 auf Ariva Indikation (24. März 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -5,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -17,32 %/+25,98 % bedeutet.