Heißes Kursziel
Tom Lee: Welcher Crash? S&P 500 wird bei 7.700 Punkten landen!
Dauer-Optimist Tom Lee sieht zwar die Turbulenzen am Markt, er bleibt aber standhaft, wenn es um sein Kursziel des S&P 500 geht.
- Tom Lee bleibt bei S&P 500 Ziel von 7700 Punkten
- Krieg verursacht kurzfristig Rückschlag, später Chance
- S&P 500 seit Jahresbeginn rund vier Prozent gefallen
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Marktstratege Tom Lee hält trotz der jüngsten Turbulenzen am Markt im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran an seiner Aktienmarktprognose fest.
In einem kürzlich geführten Interview mit CNCB erklärte Lee, dass sein Unternehmen Fundstrat Global Advisors an seinem S&P 500-Ziel von 7.700 Punkten zum Jahresende festhält.
"Zum einen denke ich, dass 7.700 eine konservative Schätzung für den Anfang war, da die Märkte die Preise auf KGV-Basis stetig neu bewertet haben und wir in diesem Jahr nur von einer moderaten KGV-Expansion auf 7.700 ausgehen."
Boom! Das entspricht einem zweistelligen Kurspotenzial für den breiten Index von rund 17 Prozent.
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Max Gross (links) und Krischan Orth
Max Gross (links) und Krischan Orth
Lee weiter: "Und so sehr der Krieg auch einen enormen kurzfristigen Rückschlag und viel Unsicherheit mit sich bringt, unter anderem mit Auswirkungen auf die Geldpolitik: letztendlich werden Kriege gut für die US-Wirtschaft und den US-Aktienmarkt sein. Ich denke daher, dass der Markt gegen Ende des Jahres weniger über den Krisenaspekt und mehr über die Chancen nachdenken wird."
Lee merkt außerdem an, dass in den vergangenen acht großen Kriegen der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt früh im Konflikt erreicht hat.
Der S&P 500 ist in den letzten fünf Tagen um rund 2, im letzten Monat um 3,77 und seit Jahresbeginn um rund 4 Prozent gefallen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion