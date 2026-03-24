Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 24.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Lenzing
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 1
Performance 1M: -9,48 %
Performance 1M: -9,48 %
DO & CO
Tagesperformance: -4,17 %
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 2
Performance 1M: -20,84 %
Performance 1M: -20,84 %
PORR
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 3
Performance 1M: -13,56 %
Performance 1M: -13,56 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -2,81 %
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 4
Performance 1M: -9,44 %
Performance 1M: -9,44 %
OMV
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 5
Performance 1M: +6,98 %
Performance 1M: +6,98 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 6
Performance 1M: -5,05 %
Performance 1M: -5,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment gemischt. Ölpreis-Impuls und Nahost-Nachfrage belasten; ein jüngster Kursrücksetzer wird gesehen. Zahlen aus 25 drücken den Kurs nach Süden, während andere auf Potenzial bei hohen Ölpreisen hoffen. Die 14-Tage-Entwicklung wirkt volatil, mit Auf- und Abwärtsimpulsen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte