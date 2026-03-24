Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Brenntag
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 1
Performance 1M: +2,65 %
Performance 1M: +2,65 %
SAP
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 2
Performance 1M: -12,26 %
Performance 1M: -12,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment im wallstreetonline Forum: deutlicher Kursverfall seit den Zahlen, Verkaufsdruck im Fokus; Analystenziele (Kepler/Jeffries/JPMorgan) gesenkt, JPMorgan Ziel 175€. Insiderkäufe um 170–200€ gemeldet. Charttechnisch Hinweise auf Erholung möglich, doch Skepsis wegen Cloud-/S4HANA-Adoption und Budgetunsicherheit. Insgesamt bearisch mit gelegentlichen Einstiegschancen. Quelle: wallstreetonline Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 3
Performance 1M: -1,70 %
Performance 1M: -1,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Kurzfristig belasten BASFs Gewinn durch volatile Energie-/Vorproduktkosten und die Butadien-Preisabhängigkeit; Nachhaltigkeit der Spekulationen unklar. Langfristig positiv: China-Investitionen (8,7 Mrd. €) und potenzielle alternative Feedstoffe erhöhen die Diversifikation; BASF bleibt führend bei 1,3-Butadien. Einstieg oft unter 40 € diskutiert. 14-Tage-Performance nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 4
Performance 1M: -9,15 %
Performance 1M: -9,15 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 5
Performance 1M: -14,41 %
Performance 1M: -14,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum bewertet Rheinmetall derzeit gemischt: Kurzfristig wirkt der Kurs durch geopolitische Unsicherheiten, US-Politik und Depot-Veränderungen negativ; 14-Tage-Veränderung tendenziell fallend. Befürworter verweisen auf stabile Aufträge, MARTE-Meilensteine und Kooperationen (Lockheed Martin, Australien) als fundamentale Pluspunkte. Insgesamt bleibt das Sentiment vorsichtig, Substanz vorhanden, aber Skepsis dominiert.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 39,86%
|PUT: 60,14%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -20,29 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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