Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.03.2026

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SAP-Sentiment im wallstreetonline Forum: deutlicher Kursverfall seit den Zahlen, Verkaufsdruck im Fokus; Analystenziele (Kepler/Jeffries/JPMorgan) gesenkt, JPMorgan Ziel 175€. Insiderkäufe um 170–200€ gemeldet. Charttechnisch Hinweise auf Erholung möglich, doch Skepsis wegen Cloud-/S4HANA-Adoption und Budgetunsicherheit. Insgesamt bearisch mit gelegentlichen Einstiegschancen. Quelle: wallstreetonline Forum.