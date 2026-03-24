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    United-Internet-Tochter Ionos bringt nächsten Aktienrückkauf auf den Weg

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos plant Aktienrückkauf im Umfang von 60 Mio
    • Bis zu 2,2 Millionen eigene Aktien im Kaufprogramm
    • Entspricht etwa 1,6 Prozent des Grundkapitals
    United-Internet-Tochter Ionos bringt nächsten Aktienrückkauf auf den Weg
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos will bis zu 60 Millionen Euro in einen weiteren Aktienrückkauf stecken. Damit sollen bis zu 2,2 Millionen eigene Aktien erworben werden, teilte die Tochter des United-Internet-Konzerns am Dienstag in Karlsruhe mit. Das entspreche etwa 1,6 Prozent des Grundkapitals. Das Rückkaufprogramm solle längstens bis zum 25. August laufen. Die Aktie legte um rund 1,8 Prozent zu. Ionos hatte zuvor bereits Rückkaufprogramme in ähnlichen Größenordnungen oder etwas kleiner aufgelegt./men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 27,48 auf Tradegate (24. März 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +15,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der IONOS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +10,45 %/+77,51 % bedeutet.





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