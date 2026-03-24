DZ BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Halten'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Salzgitter AG von 52 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das laufende Jahr dürfte für den Stahlhersteller zwar besser werden als 2025, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rückenwind sei aber erst im kommenden Jahr zu erwarten. Im Rahmen einer Bewertung der Summe der einzelnen Konzernteile ergebe sich der neue faire Wert./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 37,72EUR auf Tradegate (24. März 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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