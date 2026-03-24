Axon Enterprise Aktie verliert deutlich an Wert - 24.03.2026

Die Axon Enterprise Aktie ist bisher um -11,04 % auf 389,15€ gefallen. Das sind -48,30 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,01 %, geht es heute bei der Axon Enterprise Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Axon Enterprise abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,30 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -6,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Axon Enterprise auf -16,07 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,37 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,11 % 1 Monat +13,29 % 3 Monate -18,30 % 1 Jahr -21,04 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 80 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,08 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Axon Enterprise

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Motorola Solutions notiert im Minus, mit -0,23 %. L3Harris Technologies notiert im Plus, mit +0,37 %.

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Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.