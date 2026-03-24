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    Social Media erst ab 14? Zwei Länder fordern Verbot

    Für Sie zusammengefasst
    • Niedersachsen und Thüringen fordern Social-Media-Verbot
    • Altersgerechter Zugang für 14 und 15-Jährige geschützt
    • Wirksame Alterschecks und EU-weite Regeln gefordert
    ROUNDUP - Social Media erst ab 14? Zwei Länder fordern Verbot
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsen und Thüringen setzen sich auf Bundesebene für ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige ein. Die rot-grüne Landesregierung in Hannover und die Brombeer-Koalition in Erfurt beschlossen die Einbringung einer gemeinsamen Bundesratsinitiative, um Kinder und Jugendliche in den sozialen Medien besser zu schützen.

    "Uns darf nicht egal sein, welche Themen und Bilder wir unseren Kindern online in den sozialen Medien zumuten. Und viele Kinder und Jugendliche spüren selbst, dass sie da schon jetzt mehr Zeit verbringen, als ihnen guttut", sagte Ministerpräsident Olaf Lies.

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    Das Ziel der Anbieter sei eine möglichst lange Nutzungsdauer durch suchtverstärkende Algorithmen, kritisierte der SPD-Politiker. Minderjährige seien diesen Mechanismen schutzlos ausgeliefert. "Es ist an der Zeit, dass wir diesen Schutz von den Plattformanbietern wirksam einfordern und durchsetzen - auf nationaler und auf europäischer Ebene."

    Thüringens Regierungschef will "digitales Experiment" beenden

    Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt sagte, der Antrag fordere "klare, verbindliche Altersgrenzen, echte Alterskontrollen und mehr Verantwortung für die Plattformen" ein. Australien löse das Problem mit hohen Strafgeldern. "Ich kann mir auch noch weitergehende Vorschläge vorstellen - zum Beispiel, dass man bei Nichteinhalten der Regeln den Plattformen für eine gewisse Zeit auch untersagt, in Deutschland aktiv zu sein oder in Europa", sagte der CDU-Politiker. Das müsse nun diskutiert werden. Ziel sei es, für Rechtsklarheit zu sorgen und die Kinder und Jugendlichen zu schützen.

    Über eine Generation lang habe man eine Art "digitales Experiment in Social Media" zugelassen, sagte Voigt. Nun setze man sich für ein digitales Erwachsenwerden ein.

    Eingeschränkter Zugang für 14- und 15-Jährige

    Der Vorschlag der beiden Länder sieht neben einem Verbot sozialer Medien für Kinder unter 14 Jahren auch einen "altersgerechten Zugang" für Jugendliche unter 16 Jahren vor, bei dem per Algorithmus oder KI gesteuerte Empfehlungen und suchtverstärkende Funktionen ausgeschlossen sind. Die Plattformen sollen deshalb verpflichtet werden, wirksame Altersüberprüfungen einzuführen.

    Da nationale Regelungen allein oft nicht ausreichten, solle die Bundesregierung sich zudem auf europäischer Ebene für einen starken Jugendmedienschutz einsetzen. Ziel sei es, dass die EU-Kommission eine europaweite Altersüberprüfung bei der Nutzung sozialer Medien schafft und durchsetzt.

    Bundesministerin erwartet neue EU-Vorschriften

    Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hatte erst vor wenigen Tagen der Deutschen Presse-Agentur gesagt, sie erwarte für die nächsten Monate neue EU-Vorschriften für die großen Tech-Konzerne zur Durchsetzung von Altersgrenzen. Sollte es in Brüssel nicht schnell genug gehen, behalte sie sich eigene Maßnahmen in Deutschland vor.

    Hintergrund sind Sorgen wegen teils sehr langer Nutzungszeiten und wegen schädlicher Inhalte, etwa Hassbotschaften und Pornografie. Gegen Beschränkungen gibt es aber auch Vorbehalte, unter anderem, weil soziale Netzwerke für Jugendliche wichtige Kommunikationsmittel sind und Altersbeschränkungen bisher kaum durchsetzbar waren./cwe/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 512,7 auf Tradegate (24. März 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -5,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 885,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +57,56 %/+94,51 % bedeutet.




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