    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFCR Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu FCR Immobilien
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    FCR Immobilien AG: Wechsel in Scale & Rückkauf geplant – Jetzt informieren!

    Die FCR Immobilien AG stellt ihre Kapitalmarktstrategie neu auf: Geplant sind ein Segmentwechsel an der Frankfurter Börse sowie die Prüfung eines möglichen Aktienrückkaufprogramms.

    FCR Immobilien AG: Wechsel in Scale & Rückkauf geplant – Jetzt informieren!
    Foto: adobe.stock.com
    • FCR Immobilien AG hat am 24.03.2026 Vorstandsbeschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats gefasst, den Wechsel der Börsennotierung vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale vorzubereiten und die erforderlichen Anträge zu stellen.
    • Ziel des Segmentwechsels ist die Reduzierung des mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwands bei gleichzeitigem Erhalt der Kapitalmarktpräsenz an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale = Freiverkehr/Open Market).
    • Der Vorstand will den Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt beantragen und parallel bzw. anschließend die Einbeziehung in Scale veranlassen; dies erfolgt vorbehaltlich der Erfüllung aller maßgeblichen Voraussetzungen und bei rechtlicher Information des Kapitalmarkts über den Fortgang.
    • Mit Zustimmung des Aufsichtsrats wurde zudem beschlossen, die Prüfung und Vorbereitung eines möglichen Aktienrückkaufprogramms auf Grundlage der von der Hauptversammlung am 20.05.2025 erteilten Ermächtigung (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG) aufzunehmen; eine Entscheidung über Durchführung, Umfang und Volumen ist damit noch nicht getroffen und bedarf einer gesonderten Beschlussfassung.
    • Kurzprofil FCR: Spezialisiert auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland, Portfolio von über 80 Objekten, annualisierte Ist-Netto-Miete > 31 Mio. Euro; Mieter u. a. EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE, NORMA; nutzt eine inhouse entwickelte KI-gestützte Software zur Wertschöpfungsoptimierung.
    • Wichtige Angaben: Aktie ISIN DE000A1YC913 (WKN A1YC91), derzeit u. a. Notierung im m:access (München) und General Standard (Frankfurt) sowie Handel auf Xetra; Vorstandsvorsitzender Falk Raudies, Vorstandsmitglied Christoph Schillmaier, Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Franz‑Joseph Busse.

    Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,67 % im Plus.


    FCR Immobilien

    +3,67 %
    +0,89 %
    -3,42 %
    0,00 %
    -9,60 %
    -24,67 %
    -5,04 %
    +20,86 %
    ISIN:DE000A1YC913WKN:A1YC91





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FCR Immobilien AG: Wechsel in Scale & Rückkauf geplant – Jetzt informieren! Die FCR Immobilien AG stellt ihre Kapitalmarktstrategie neu auf: Geplant sind ein Segmentwechsel an der Frankfurter Börse sowie die Prüfung eines möglichen Aktienrückkaufprogramms.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     