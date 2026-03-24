FCR Immobilien AG: Wechsel in Scale & Rückkauf geplant – Jetzt informieren!
Die FCR Immobilien AG stellt ihre Kapitalmarktstrategie neu auf: Geplant sind ein Segmentwechsel an der Frankfurter Börse sowie die Prüfung eines möglichen Aktienrückkaufprogramms.
Foto: adobe.stock.com
- FCR Immobilien AG hat am 24.03.2026 Vorstandsbeschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats gefasst, den Wechsel der Börsennotierung vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale vorzubereiten und die erforderlichen Anträge zu stellen.
- Ziel des Segmentwechsels ist die Reduzierung des mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwands bei gleichzeitigem Erhalt der Kapitalmarktpräsenz an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale = Freiverkehr/Open Market).
- Der Vorstand will den Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt beantragen und parallel bzw. anschließend die Einbeziehung in Scale veranlassen; dies erfolgt vorbehaltlich der Erfüllung aller maßgeblichen Voraussetzungen und bei rechtlicher Information des Kapitalmarkts über den Fortgang.
- Mit Zustimmung des Aufsichtsrats wurde zudem beschlossen, die Prüfung und Vorbereitung eines möglichen Aktienrückkaufprogramms auf Grundlage der von der Hauptversammlung am 20.05.2025 erteilten Ermächtigung (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG) aufzunehmen; eine Entscheidung über Durchführung, Umfang und Volumen ist damit noch nicht getroffen und bedarf einer gesonderten Beschlussfassung.
- Kurzprofil FCR: Spezialisiert auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland, Portfolio von über 80 Objekten, annualisierte Ist-Netto-Miete > 31 Mio. Euro; Mieter u. a. EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE, NORMA; nutzt eine inhouse entwickelte KI-gestützte Software zur Wertschöpfungsoptimierung.
- Wichtige Angaben: Aktie ISIN DE000A1YC913 (WKN A1YC91), derzeit u. a. Notierung im m:access (München) und General Standard (Frankfurt) sowie Handel auf Xetra; Vorstandsvorsitzender Falk Raudies, Vorstandsmitglied Christoph Schillmaier, Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Franz‑Joseph Busse.
Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,67 % im
Plus.
+3,67 %
+0,89 %
-3,42 %
0,00 %
-9,60 %
-24,67 %
-5,04 %
+20,86 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte