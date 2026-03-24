Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.423,60USD pro Feinunze und notiert damit +0,38 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 69,99USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,22 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,86USD und verzeichnet ein Plus von +3,78 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,28USD und verzeichnet ein Minus von -12,52 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.427,00USD
|-0,83 %
|Platin
|1.926,00USD
|+1,32 %
|Kupfer London Rolling
|12.160,39USD
|-0,76 %
|Aluminium
|3.309,48PKT
|+1,17 %
|Erdgas
|2,932USD
|+0,79 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -12,52 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.03.26, 17:29 Uhr.