Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.423,60USD pro Feinunze und notiert damit +0,38 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 69,99USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,22 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,86USD und verzeichnet ein Plus von +3,78 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,28USD und verzeichnet ein Minus von -12,52 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.427,00 USD -0,83 % Platin 1.926,00 USD +1,32 % Kupfer London Rolling 12.160,39 USD -0,76 % Aluminium 3.309,48 PKT +1,17 % Erdgas 2,932 USD +0,79 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -12,52 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.03.26, 17:29 Uhr.