Kursverluste - Ölpreise legen wieder zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Beobachter verwiesen auf die Ölpreise, die nach dem deutlichen Rückgang am Vortag wieder gestiegen sind. Der richtungweisende Euro-Bund-Future ging um 0,16 Prozent auf 125,40 Punkte zurück. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,01 Prozent. Am Montag hatte sie zwischenzeitlich den höchsten Stand seit 2011 erreicht.

Die Unsicherheit, wie es im Iran-Krieg weiter geht, bleibt hoch. Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Angriffe weiter.