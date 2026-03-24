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    Leo International Precision Health AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

    Für Sie zusammengefasst
    • Kapitalerhöhung um rund 5 % durch 26.000 neue Aktien
    • Wang zeichnete alle 26.000 Aktien zu 24 EUR
    • EUR 624.000 Bruttoerlös zur Eigenkapitalstärkung
    GNW-Adhoc - Leo International Precision Health AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ^Leo International Precision Health AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
    Leo International Precision Health AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
    24. Mar 2026 / 17:44 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Planegg / Martinsried, 24. März 2026. Vorstand und Aufsichtsrat der Leo International Precision Health AG (ISIN DE0005490601, WKN 549060, Kürzel LEOW, ?Gesellschaft") haben heute Nachmittag beschlossen, dass Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um rund 5 % durch Ausgabe von 26.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft (?Neue Aktien") unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen (?Kapitalerhöhung"). Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 550.000,00 um EUR 26.000,00 auf EUR 576.000,00 erhöhen.
    Die Neuen Aktien wurden ausschließlich von Hsiao-Hsuan ?Leo" Wang, Neu-Taipeh, Taiwan, als Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von EUR 24,00 je Neuer Aktie gezeichnet. Der Bezugspreis liegt rund 41 % über dem Schlusskurs der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse am 23. März 2026.
    Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf EUR 624.000,00. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung im Wesentlichen für die Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis und für Zwecke des laufenden Geschäftsbetriebs zu verwenden.
    Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister werden die Neuen Aktien prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter (General Standard) sowie der Düsseldorfer Wertpapierbörse zugelassen.
    Ende der Insiderinformation
    Kontakt:
    Leo International Precision Health AG
    Am Klopferspitz 19
    82152 Planegg / Martinsried
    ir@liphag.com
    Investor Relations und Medien Kontakt:
    MC Services AG
    Pamela Keck, Katja Arnold, Kaja Skorka
    liph@mc-services.eu
    Telefon: +49 (0)89- 210 228-0
    Wichtiger Hinweis:
    Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika (?USA") oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (?Securities Act") weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft geben.
    Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, auf die hierin Bezug genommen wird, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.
    Ende der Insiderinformation
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Sprache |Deutsch | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Unternehmen|Leo International Precision Health AG | | | | | |Am Klopferspitz 19 | | | | | |82152 Planegg / Martinsried | | | | | |Germany | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Telefon |+49 89 5527580 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Fax | | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |E-Mail |ir@liphag.com | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Internet |https://www.liphag.com | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |LEI |529900R5095181VD8H48 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Börsen |? DE0005490601, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Regulierter Markt, 549060; DE - Börse Düsseldorf, Boerse | | |Duesseldorf - Regulierter Markt, 549060; | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Indices | | +-----------+------------------------------------------------------------------+ Â°

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie

    Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 17,00 auf Frankfurt (24. März 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von SPOBAG bezifferte sich zuletzt auf 9,35 Mio..





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