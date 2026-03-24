Der Börsen-Tag
DAX schwach, Wall Street gemischt: Chemie haussiert, Tech unter Druck
Deutsche Indizes rutschen ab, während die Wall Street gemischt tendiert: Chemieaktien glänzen, Techwerte geraten unter Druck – und kleinere Indizes schwanken besonders stark.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute unterschiedliche Tendenzen zwischen Deutschland und den USA. Während die wichtigsten deutschen Indizes durchweg im Minus notieren, präsentiert sich die Wall Street gemischt. Der DAX gibt aktuell um 0,75 Prozent nach und steht bei 22.599,32 Punkten. Damit setzt der deutsche Leitindex seine Schwächephase fort. Noch deutlicher unter Druck steht der MDAX der mittelgroßen Werte, der 1,01 Prozent verliert und bei 28.118,42 Punkten notiert. Auch der SDAX, der die kleineren börsennotierten Unternehmen abbildet, liegt mit einem Minus von 0,97 Prozent auf 16.526,89 Punkte klar im negativen Terrain. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, hält sich etwas besser, verzeichnet aber ebenfalls ein Minus von 0,71 Prozent auf 3.416,19 Punkte. In den USA zeigt sich ein gemischtes Bild: Der Dow Jones kann sich leicht behaupten und gewinnt 0,16 Prozent auf 46.285,29 Punkte. Der marktbreite S&P 500 hingegen tendiert leicht schwächer und verliert 0,11 Prozent auf 6.575,37 Punkte. Insgesamt präsentieren sich damit die deutschen Aktienindizes geschlossen schwächer, während die US-Börsen ein uneinheitliches Bild mit leichten Gewinnen im Dow Jones und moderaten Verlusten im S&P 500 zeigen.
DAX: Gewinner und VerliererBrenntag legte mit +6,39% deutlich vor, gefolgt von BASF (+3,58%) und Airbus (+3,41%). Auf der Verliererseite standen adidas (-1,78%), Scout24 (-2,10%) und SAP (-3,64%). Die Spitzenwerte übertrafen die Schwächsten deutlich (Durchschnitt Top ≈ +4,46% vs. Durchschnitt Flop ≈ -2,51%).
MDAX: klare Ausreißer nach oben und untenLanxess sprang mit +8,59% weit nach vorn, K+S (+4,56%) und Wacker Chemie (+3,70%) komplettierten die Gewinnerliste. Starke Rückschläge meldeten Deutz (-4,58%), Nemetschek (-4,71%) und Delivery Hero (-5,78%). Die MDAX-Spitzen zeigten höhere Anstiege als die DAX-Gewinner (Durchschnitt Top ≈ +5,62%; Durchschnitt Flop ≈ -5,02%).
SDAX: hohe VolatilitätVerbio stach mit +11,02% heraus, Gerresheimer folgte mit +9,85% und HelloFresh mit +6,65%. Auf der anderen Seite fielen SUESS MicroTec (-6,22%), ATOSS Software (-6,67%) und Nagarro (-8,27%) deutlich. Im SDAX waren sowohl die stärksten Gewinner als auch die stärksten Verlierer zu finden (Durchschnitt Top ≈ +9,17%; Durchschnitt Flop ≈ -7,05%).
TecDAX: geteiltes BildOttobock (+6,26%), Drägerwerk (+5,43%) und Deutsche Telekom (+2,56%) gehörten zu den Tagesgewinnern im TecDAX. Dieselben Tech-Verlierer wie im SDAX – SUESS MicroTec (-6,22%), ATOSS (-6,67%) und Nagarro (-8,27%) – führten die Liste der Abschläge an, was auf sektorale Belastungen im Tech/Software-Bereich hinweist (Durchschnitt Top ≈ +4,75%; Durchschnitt Flop ≈ -7,05%).
Dow Jones: moderates BildIm Dow Jones zeigten Cisco Systems (+2,36%), Walmart (+2,22%) und Caterpillar (+2,09%) moderate Zuwächse. Deutlicher Abschlag kam von Microsoft (-2,48%), IBM (-2,82%) und Salesforce (-5,29%). Die Dow-Bewegungen blieben insgesamt verhaltener als in vielen deutschen Nebenwertindizes (Durchschnitt Top ≈ +2,22%; Durchschnitt Flop ≈ -3,53%).
S&P 500: starke EinzeltitelCorning führte die S&P-Gewinner mit +9,11% an, gefolgt von LyondellBasell (+6,46%) und CF Industries (+5,92%). Auf der Verliererseite lagen FICO (-5,43%), Gartner (-5,51%) und The Trade Desk (-6,76%). Der S&P zeigte große Einzeltitelbewegungen, aber weniger flächendeckende Schwäche als die kleineren deutschen Indizes (Durchschnitt Top ≈ +7,16%; Durchschnitt Flop ≈ -5,90%).
Übergreifender VergleichDer größte Gewinner insgesamt war Verbio (+11,02%), der größte Verlierer Nagarro (-8,27%). Besonders auffällig: Chemie- und Industrieunternehmen (Brenntag, Lanxess, LyondellBasell, BASF, Wacker) dominierten die Gewinnerlisten, während Tech- und Softwarewerte (Nemetschek, Nagarro, SUESS MicroTec, ATOSS) überproportional unter Druck standen. Kleinere Indizes (insbesondere SDAX) zeigten die höchste Volatilität mit den stärksten Ausschlägen nach oben und unten, während der Dow Jones vergleichsweise stabile, moderate Bewegungen verzeichnete.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte