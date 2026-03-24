    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFinexity AktievorwärtsNachrichten zu Finexity
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Finexity: Hohe Skalierbarkeit

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Niklas Ripplinger von GBC befindet sich die Finexity AG finanziell noch in einer Investitions- und Skalierungsphase, besitzt bei Erreichen der Wachstums- und Skalierungsziele aber erhebliches Bewertungspotenzial. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.
    Nach Darstellung der Analysten basiere die Prognose von GBC auf den ambitionierten Wachstumszielen des Managements und der strategischen Weiterentwicklung zur regulierten Infrastruktur. Für das Jahr 2026 kalkuliere das Analystenteam mit einem Umsatz von 9,62 Mio. Euro und einem EBITDA von -3,53 Mio. Euro. Das Nettoergebnis werde bei -3,75 Mio. Euro erwartet. Die negative Profitabilität sei dabei Ausdruck gezielter Vorabinvestitionen in Technologie, Regulierung und Vertrieb. Den operativen Break-even schätze GBC für das Jahr 2028. Bei einem Umsatz von 24,20 Mio. Euro werde dann ein leicht positives EBITDA von 0,21 Mio. Euro und ein ausgeglichenes Nettoergebnis erwartet. Voraussetzungen hierfür sei laut GBC das Erreichen einer kritischen Plattformgröße und die erfolgreiche Umsetzung der Volumenexpansion. In den Folgejahren solle sich die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells deutlich zeigen. So prognostiziere GBC für das Jahr 2029 mit einem Umsatz von 40,00 Mio. Euro und einem EBITDA von 7,00 Mio. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie das Kursziel von 72,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.2026, 17:45 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 46,10EUR auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 72,00 EUR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Finexity: Hohe Skalierbarkeit Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Niklas Ripplinger von GBC befindet sich die Finexity AG finanziell noch in einer Investitions- und Skalierungsphase, besitzt bei Erreichen der Wachstums- und Skalierungsziele aber …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     