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    e.Anleihe GmbH: Wechsel in Regelinsolvenz bei Noratis AG

    Im Zuge der Umstellung auf das Regelinsolvenzverfahren bezieht die e.Anleihe GmbH als Vertreterin der Noratis-Anleihegläubiger Position zu Sanierungs- und Abwicklungsszenarien.

    e.Anleihe GmbH: Wechsel in Regelinsolvenz bei Noratis AG
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis‑Anleihe 2020/2028 (ISIN DE000A3H2TV6), nimmt Stellung zur Aufhebung der Eigenverwaltung und Überleitung in ein Regelinsolvenzverfahren.
    • Die Überleitung ist eine verfahrensrechtliche Umstellung und muss nicht zwingend zur Abwicklung führen; Sanierungsoptionen (z. B. Insolvenzplan) sind im Regelinsolvenzverfahren weiterhin denkbar, künftig unter dem Regelinsolvenzverwalter Dr. Andreas Kleinschmidt (White & Case).
    • Noratis hat mit einem nordamerikanischen Kreditfonds ein Term Sheet über eine Refinanzierung in Höhe von EUR 227 Mio. vereinbart; der Abschluss steht unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und des erfolgreichen Restrukturierungsprozesses.
    • Die e.Anleihe GmbH ist bereit, eine Sanierungslösung im Regelverfahren konstruktiv zu begleiten, fordert jedoch eine transparente und nachvollziehbare Vergleichsrechnung, die die Folgen einer Sanierung für die Anleihegläubiger gegenüber einem Abwicklungsszenario abwägt.
    • Wichtige Voraussetzungen sind eine marktgerechte Bewertung des Immobilienbestands der Emittentin sowie die Einbeziehung der ursprünglichen Forderungen gegenüber den Großaktionären in Höhe von EUR 16 Mio. in die Gesamtbetrachtung.
    • e.Anleihe behält sich eine abschließende Beurteilung bis zur Vorlage konkreter Finanzierungs‑ und Sanierungspläne sowie Bewertungsunterlagen vor und wird die Anleihegläubiger über weitere Verfahrensentwicklungen informieren (Kontaktangaben wurden bereitgestellt).






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