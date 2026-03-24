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    Corning Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 24.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Corning Aktie bisher um +9,35 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Corning Aktie.

    Besonders beachtet! - Corning Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 24.03.2026
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Corning Inc. ist ein führendes Unternehmen in der Materialwissenschaft, spezialisiert auf Spezialgläser und Keramiken. Hauptprodukte sind Display-Gläser, Glasfaserkabel und Biotechnologie-Lösungen. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Asahi Glass und Schott AG. Corning besticht durch innovative Forschung und maßgeschneiderte Lösungen.

    Corning Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.03.2026

    Die Corning Aktie notiert aktuell bei 123,32 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +10,54  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Corning Aktie. Nach einem Plus von +3,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 123,32, mit einem Plus von +9,35 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Corning Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Corning Aktie damit um +12,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,75 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Corning um +57,67 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

    Corning Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,20 %
    1 Monat -4,75 %
    3 Monate +57,92 %
    1 Jahr +167,59 %

    Informationen zur Corning Aktie

    Es gibt 858 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,96 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Corning

    3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,13 %. Sumitomo Shoji notiert im Plus, mit +2,94 %. Prysmian notiert im Minus, mit -0,82 %.

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    Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Corning

    +9,81 %
    +11,29 %
    -4,18 %
    +57,05 %
    +166,40 %
    +299,27 %
    +253,20 %
    +571,89 %
    +1.261,60 %
    ISIN:US2193501051WKN:850808



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