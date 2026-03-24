Nürnberger Beteiligungs (B): Ergebnis übertrifft Prognose – Dividende von 2,00 €
Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG legt ein starkes vorläufiges Ergebnis für 2025 vor und plant eine attraktive Dividende – trotz anhaltender Investitionen in die Zukunft.
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- Vorläufiges Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2025: rund 46,8 Mio. Euro (vs. -77 Mio. Euro in 2024).
- Damit wird die Prognose von 40 Mio. Euro für 2025 voraussichtlich übertroffen.
- Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2026 eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie (insgesamt ca. 23 Mio. Euro) vor.
- Erwarteter Bilanzgewinn der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG: rund 47,9 Mio. Euro, auf dem Niveau von 2022/2023.
- Nicht ausgeschüttete Teile des Bilanzgewinns sollen überwiegend in Rücklagen eingestellt werden, um das Transformationsprogramm, Neugeschäft und die Modernisierung der Technologie zu finanzieren.
- Angaben sind vorläufig und noch nicht testiert; der Gewinnverwendungsvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Aufstellung und Prüfung/Testierung des Jahresabschlusses sowie der Billigung durch den Aufsichtsrat.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Nuernberger Beteiligungs (B) ist am 23.04.2026.
Der Kurs von Nuernberger Beteiligungs (B) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 120,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,21 % im Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 120,00EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.
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