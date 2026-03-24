Kursverluste - Ölpreise legen wieder zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Die nach dem Rückgang am Vortag wieder gestiegenen Ölpreise belasteten die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,39 Prozent auf 110,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,41 Prozent.

Im Iran-Krieg dauert der gegenseitige Beschuss ungeachtet angekündigter Bemühungen um eine Verhandlungslösung an. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben erneut Ziele in der Stadt Isfahan und anderen Teilen des Irans an. Die Unsicherheit, wie es im Iran nach mehr als drei Wochen Krieg weiter geht, bleibt also hoch.