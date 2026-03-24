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    US-Anleihen

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    Kursverluste - Ölpreise legen wieder zu

    Für Sie zusammengefasst
    • T-Note Future fällt am Dienstag 0,39% auf 110,50 Punkte
    • Israels Angriffe im Iran erhöhen die Unsicherheit
    • Inflationsängste und Fed-Zweifel treiben Renditen stark
    US-Anleihen - Kursverluste - Ölpreise legen wieder zu
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Die nach dem Rückgang am Vortag wieder gestiegenen Ölpreise belasteten die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,39 Prozent auf 110,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,41 Prozent.

    Im Iran-Krieg dauert der gegenseitige Beschuss ungeachtet angekündigter Bemühungen um eine Verhandlungslösung an. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben erneut Ziele in der Stadt Isfahan und anderen Teilen des Irans an. Die Unsicherheit, wie es im Iran nach mehr als drei Wochen Krieg weiter geht, bleibt also hoch.

    Am Vortag hatte Trump angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben und dies als Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" bezeichnet. Dies hatte die Ölpreise nach unten gedrückt, die Inflationssorgen gedämpft und die Anleihekurse vorübergehend gestützt, auch wenn der Iran die Nachrichten über die Verhandlungen dementierte. Am Dienstag stiegen die Ölpreise aber wieder an.

    Die Furcht vor einer steigenden Inflation belastet die Anleihekurse. Zweifel sind gewachsen, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senken kann. Angesichts der wachsenden Inflationsgefahren werden sogar Leitzinsanhebungen an den Finanzmärkten erwartet. Die Renditen von US-Anleihen sind stark gestiegen./jsl/jha/






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