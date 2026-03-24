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    Viele Verletzte nach russischen Angriffen in Lwiw

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrere Verletzte nach Drohnenangriffen in Lwiw
    • 17 Menschen in Krankenhäusern von Lwiw behandelt
    • Schäden im historischen Zentrum und UNESCO 2023
    Viele Verletzte nach russischen Angriffen in Lwiw
    Foto: Siarhei - 356130783

    LWIW (dpa-AFX) - In der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) sind mehrere Menschen nach Behördenangaben durch russische Drohnenangriffe verletzt worden. Bürgermeister Andrij Sadowyj zufolge werden 17 Menschen in Krankenhäusern der Stadt behandelt. Er schrieb von Einschlägen an mehreren Stellen der Stadt, ein Wohnhaus sei zweimal getroffen worden.

    Militärgouverneur Maksym Kosyzkyj schrieb auf Telegram von Schäden im historischen Zentrum der Stadt. Die Altstadt gehört zum Weltkulturerbe der Unesco und wurde 2023 wegen des inzwischen seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs in die Liste der gefährdeten Stätten aufgenommen./ksr/DP/men





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    Viele Verletzte nach russischen Angriffen in Lwiw In der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) sind mehrere Menschen nach Behördenangaben durch russische Drohnenangriffe verletzt worden. Bürgermeister Andrij Sadowyj zufolge werden 17 Menschen in Krankenhäusern der Stadt behandelt. Er schrieb …
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