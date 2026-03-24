FORTEC Elektronik: Ergebnisprognose für 2025/2026 angepasst
FORTEC passt nach soliden Halbjahreszahlen seine Prognosen an: Umsatz wächst, doch Konjunkturschwäche, Einmaleffekte und externe Risiken dämpfen die Erwartungen.
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- Vorläufige Halbjahreszahlen: Konzernumsatz rund 37,7 Mio. EUR (VJ: 35,6 Mio.), EBIT rund 0,4 Mio. EUR (VJ: 0,2 Mio.)
- Anpassung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 auf 76–80 Mio. EUR (bisher 80–85 Mio. EUR)
- Operatives Konzern‑EBIT wird voraussichtlich bei einer „schwarzen Null“ abschließen; zusätzlich werden negative cash‑wirksame Einmaleffekte in Höhe von 1,0–1,5 Mio. EUR erwartet
- Gründe: anhaltend angespannte Konjunktur, besonders im Segment Datenvisualisierung (FORTEC Integrated, FORTEC US), sowie relativ gestiegene Kosten und zu verarbeitende Einmaleffekte
- Externe Risiken: geopolitische und weltwirtschaftliche Unsicherheiten (u. a. Krieg in der Golfregion) verursachen mittelbare Auswirkungen, Logistik‑ und Verunsicherungs‑effekte sowie erwartete höhere inflationsbedingte Aufwendungen (z. B. Energie)
- Managementhinweis: beabsichtigte Neuformierung des Vorstands zu Beginn des Geschäftsjahres 2026/2027; mittelfristige Prognose wird danach neu bewertet; Halbjahresbericht ab 26. März 2026 verfügbar
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