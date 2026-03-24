Lanxess Aktie schießt durch die Decke - 24.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Sie steigt um +8,77 % auf 13,835€. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lanxess Aktie. Nach einem Plus von +9,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 13,835€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Obwohl sich die Lanxess Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,49 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lanxess um -23,61 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,11 % geändert.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,81 % 1 Monat -29,47 % 3 Monate -20,49 % 1 Jahr -54,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion zur Lanxess-Aktie aktuell hauptsächlich um volatile Kursbewegungen und technische/fundamentale Einflüsse. Von Knock-out-/Squeeze-out-Mechanismen über Aufschwünge von ca. 11,5–12€ auf über 13,5€ bis zu Spekulationen einer Bieterschlacht und Verschuldung wird diskutiert. Manche sehen Unter 10€ als Kaufchance, andere warnen vor weiterem Rücksetzer; ein Boden bei ca. 12€ wird in Aussicht gestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,20 Mrd.EUR € wert.

Die Unsicherheit rund um den Iran-Krieg hat dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag zu schaffen gemacht. Der Großteil der Marktteilnehmer hielt sich zurück und positionierte sich an der Seitenlinie. Der Dax schloss 0,07 Prozent tiefer bei 22.636,91 …

Deutsche Indizes rutschen ab, während die Wall Street gemischt tendiert: Chemieaktien glänzen, Techwerte geraten unter Druck – und kleinere Indizes schwanken besonders stark.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,92 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,08 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +2,16 %. Covestro verliert -0,40 %

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.