Aktien New York
Wieder Verluste nach Erholung - Iran-Hoffnung schwindet
- US-Börsen ohne klare Richtung mit leichten Verlusten
- Nahost-Konflikt erhöht Inflations- und Zinsrisiken
- Netgear stieg etwa 15 Prozent nach FCC-Importverbot
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung zu Wochenbeginn haben sich die US-Börsen am Dienstag mit einer klaren Richtung schwergetan. Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte um seinen Schlusskurs vom Vortag und verlor zuletzt 0,21 Prozent auf 46.112 Punkte. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 mit einem Minus von 0,43 Prozent auf 6.553 Punkte aus. Schwächer präsentierte sich der technologielastige Nasdaq 100 , der um 0,93 Prozent auf 23.964 Punkte nachgab.
Am Montag hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump noch Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg geschürt. Trump verlängerte ein Ultimatum an den Iran und sprach von "produktiven" Gesprächen. Dass der Iran Verhandlungen zur Beendigung des Krieges umgehend dementierte, gab der Euphorie unter den Anlegern zunächst nur einen kleinen Dämpfer.
Doch schon einen Tag später überwog angesichts der anhaltenden Kämpfe erneut die Skepsis am Markt. Dies zeigten auch die wieder steigenden Ölpreise nach dem deutlichen Rückgang zu Wochenbeginn. Auf die Stimmung drückten zudem Unsicherheiten im Zusammenhang mit Fremdkapitalfinanzierungen durch spezialisierte Investmentfirmen.
"Es ist unklar, wie weit die diplomatischen Kontakte der USA in die neuen Strukturen des iranischen Regimes reichen und ob überhaupt ernsthafte Gespräche stattfinden", kommentierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, die Lage im Nahen Osten. Er hält es obendrein für möglich, dass Saudi-Arabien ebenfalls zu einer aktiven Kriegspartei werden könnte, was eine weitere Eskalation bedeuten würde.
Wie Stanzl gibt es an den Börsen weltweit zahlreiche Marktbeobachter, Strategen, Analysten und Händler, die derzeit die Vielzahl möglicher Entwicklungen im Nahost-Konflikt vor Augen haben und sie abwägen. Eines befürchten so ziemlich alle: Sollte der Krieg länger dauern, dürfte dies einer wieder stärkeren Inflation Vorschub leisten und zu steigenden Zinsen führen, was die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren schmälern würde.
Die zuletzt erholten Anteile der Investmentfirmen Apollo Global Management und Ares Management sanken um jeweils rund 1 Prozent. Zuvor hatten die beiden Verwalter alternativer Anlagen als letzte in der Branche die Auszahlungen aus einigen ihrer Privatkredit-Fonds gedrosselt. Angesichts der anhaltenden Probleme in diesem 1,8 Billionen US-Dollar schweren Markt sei es keine gute Idee, diese zu ignorieren, merkte Experte Matt Maley vom Finanzunternehmen Miller Tabak an.
Die Aktien der Jefferies Financial Group zogen hingegen um 3 Prozent an. Die "Financial Times" berichtete, dass die japanische Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) an Plänen für eine mögliche Übernahme der US-Bank arbeitet.
Beim Netzwerktechnik-Unternehmen Netgear stand ein Kurssprung von gut 15 Prozent zu Buche, nachdem die US-Telekommunikationsaufsicht (FCC) ein Importverbot für neue Modelle ausländischer WLAN-Router für Endverbraucher verhängt hatte. Hintergrund sind dem Vernehmen nach Sorgen vor Cyberangriffen aus China. "Obwohl China in der Anordnung nicht namentlich erwähnt wird, ist die Richtung klar, und die Latte für die künftige Vorgehensweise der USA im Umgang mit vernetzten Geräten wird höher gelegt", sagte Craig Singleton, Experte bei der US-Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies (FDD).
Im Zuge der wieder steigenden Ölpreise verteuerten sich die Titel der Branchenriesen Exxon Mobil , ConocoPhillips und Chevron um bis zu 2,8 Prozent.
Bei ARM sorgte die Nachricht, dass der Chipdesigner erstmals mit dem Verkauf eigener Chips Einnahmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) erzielen will, für ein Kursplus von zuletzt 1,8 Prozent./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie
Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 179,7 auf Tradegate (24. März 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um +6,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 596,35 Mrd..
Exxon Mobil zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Effektiv sind es in der Praxis durchaus ca. 1,85 Prozentpunkte weniger.
„Ich mag es, wenn Zahlen klar aufgeschlüsselt sind, deshalb habe ich das einfach einmal durch Copilot berechnen lassen. Sehr interessant !!!
Dividenden aus US‑Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
US‑Quellensteuer: 30 %, aber durch das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf 15 % reduzierbar, wenn du das Formular W‑8BEN bei deinem Broker hinterlegt hast.
Deutsche Abgeltungsteuer:
25 % Abgeltungsteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Die bereits gezahlten 15 % US‑Quellensteuer werden angerechnet, sodass du in Deutschland nur die Differenz zahlst.
🔹 Beispielrechnung
Angenommen, du erhältst 100 € Dividende:
USA ziehen 15 % ein → 15 €
In Deutschland wären eigentlich 25 € fällig, aber:
25 € – 15 € (anrechenbar) = 10 € deutsche Steuer
Soli: 5,5 % von 10 € = 0,55 €
➡️ Gesamtbelastung: 15 € + 10 € + 0,55 € = 25,55 €
➡️ Effektive Steuerlast: ca. 25,5 %
🇩🇪 Dividenden aus deutschen Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
25 % Abgeltungsteuer +
5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Damit ergibt sich:
25 % Abgeltungsteuer +
+ 1,375 % Soli (5,5 % von 25 %)
➡️ Gesamt: 26,375 % Quellensteuerbelastung
Talanx Aktie WKN: TLX100 ISIN: DE000TLX1005
111,90 EUR+1,635% +1,80
Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Konzernergebnis steigt im Gesamtjahr um 25 Prozent auf Rekordwert von 2.480 (1.977) Mio. EUR
- Talanx AG - Vorschlag zur Dividendenerhöhung um 33 Prozent auf 3,60 (2,70) EUR
- Talanx AG - Versicherungsumsatz im Gesamtjahr währungsbereinigt um 5 Prozent auf 49,0 (48,1) Mrd. EUR gestiegen
- Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Schaden-Kosten-Quote verbessert sich im Gesamtjahr auf 89,1 (90,3) Prozent
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-ag-eigenkapitalrendite-im-gesamtjahr-bei-19-7-17-9-prozent-ce7e5ed8de8ff222
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https://www.ariva.de/aktien/talanx-ag-aktie/news/versicherung-talanx-erhoeht-dividende-deutlich-und-peilt-11942896
München, 18. Mrz (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx schraubt seine Dividende deutlich nach oben. Dis Ausschüttung soll nach den Vorstellungen von Vorstand und Aufsichtsrat um ein Drittel auf 3,60 (2024: 2,70) Euro je Aktie steigen, wie Talanx am Mittwoch in Hannover mitteilte. "Damit steigt unsere Dividende erneut stärker als das Konzernergebnis - und wir halten, was wir versprochen haben: eine stetig steigende Dividende", erklärte Vorstandschef Torsten Leue, dessen Vertrag kürzlich bis 2030 verlängert wurde. Analysten hatten im Schnitt nur 3,35 Euro Dividende erwartet.
Leue bekräftigte das Ziel, den Gewinn im laufenden Jahr auf 2,7 Milliarden Euro zu steigern "und damit unser ursprünglich erst für 2027 angestrebtes Gewinnziel bereits ein Jahr früher zu (...) übertreffen".
Bereits im vergangenen Jahr war Talanx mit einem Rekordgewinn von 2,48 (2024: 1,98) Milliarden Euro nahe an die 2027er-Zielmarke von 2,5 Milliarden Euro herangerückt, wie der Versicherer im Februar mitgeteilt hatte. Dem Mutterkonzern des Rückversicherers Hannover Rück kamen dabei die relativ geringen Großschäden zugute - trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles zu Jahresbeginn, für die Talanx mit 612 Millionen Euro geradestehen musste. "2025 war ein außergewöhnliches Jahr - wir haben im ersten Quartal den größten Naturkatastrophen-Schaden unserer Konzerngeschichte und anschließend drei Quartale mit ungewöhnlich wenigen Naturkatastrophen erlebt", resümierte Leue am Mittwoch.
Ex Tag08.05.2026........ Zahltag 12.05.2026
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS