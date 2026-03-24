WBS Power treibt 3,2-GW-Energieinfrastruktur für Hyperscale-Rechenzentrum-Campus voran

„Dies wird das größte Projekt seiner Art in Polen und eines der größten in Europa", sagte Maciej Marcjanik, Geschäftsführer von WBS Power.

TOMASZÓW MAZOWIECKI, Polen, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- In Lublewo in der Gemeinde Choczewo in der nordpolnischen Region Pommern entsteht ein neuer Hyperscale-Rechenzentrumscampus mit einer angestrebten Kapazität von 3,2 GW. Das Projekt mit dem Namen Baltic Data Center Campus wird von WBS Power S.A. entwickelt. Das Unternehmen hat bereits die Netzanschlussbedingungen für die vollständige Kapazität von 3,2 GW gesichert.

WBS Power hat einen strategischen Schritt in den Bereich der Hyperscale-Rechenzentren vollzogen und positioniert sich damit als Anbieter von Energieinfrastruktur für KI. Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, groß angelegte, stabile und emissionsarme Energieinfrastruktur zu planen, zu integrieren und bereitzustellen. Diese bildet die Grundlage für den Ausbau von KI-, HPC- und Cloud-Infrastruktur.

„Dies ist ein natürlicher Schritt in unserer Wachstumsstrategie, mit dem wir das Fachwissen und die Markterfahrung nutzen, die wir über viele Jahre aufgebaut haben. Wir schaffen die Infrastruktur für die nächste Phase der globalen digitalen Transformation", sagte Hubert Bojdo, Finanzleiter von WBS Power.

Die Vorbereitungen für das Projekt haben mehrere Monate in Anspruch genommen und umfassten die Entwicklung des Investitionskonzepts, die Auswahl eines optimalen Standorts sowie die Sicherung eines geeigneten Grundstücks für das Vorhaben. Der gewählte Standort ermöglicht eine flexible Skalierung des Projekts über verschiedene technologische Konfigurationen hinweg und gewährleistet zugleich den Zugang zu ausreichenden Stromkapazitäten. Das Unternehmen geht nun in die nächste Projektphase über. Der Campus wird in vier Phasen mit einer jeweils geplanten Kapazität von 800 MW errichtet. Jede Phase umfasst:

eine eigene Energieinfrastruktur für KI-Workloads,

die Integration erneuerbarer Energiequellen und von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS),

Lösungen nach höchsten ESG-, Energieeffizienz- und Energiesicherheitsstandards,

Plattformen zur Unterstützung der Zusammenarbeit mit globalen Hyperscalern und Cloud-Anbietern.

Die Vorbereitungsarbeiten für alle vier Phasen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Das erste Rechenzentrum soll 2028/2029 in Betrieb gehen.