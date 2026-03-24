DZ BANK stuft RATIONAL AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rational von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 615 auf 623 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster habe sich in einem schwierigen Umfeld 2025 gut geschlagen, was die Stärke des Geschäftsmodells unterstreiche, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 sei zuversichtlich und die Kostendisziplin weiter hoch. Zudem seien die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven gut./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 622,5EUR auf Tradegate (24. März 2026, 18:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

