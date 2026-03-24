DZ BANK stuft RATIONAL AG auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rational von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 615 auf 623 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster habe sich in einem schwierigen Umfeld 2025 gut geschlagen, was die Stärke des Geschäftsmodells unterstreiche, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 sei zuversichtlich und die Kostendisziplin weiter hoch. Zudem seien die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven gut./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 622,5EUR auf Tradegate (24. März 2026, 18:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thorsten Reigber
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