JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe bislang einen langsamen Jahresstart signalisiert, schrieb Julien Dormois in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts einer unveränderten Nachfragedynamik und relativ niedriger Vorjahreswerte dürfte der Auftragseingang das sechste Quartal in Folge im positiven Bereich liegen./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 23,15EUR auf Tradegate (24. März 2026, 17:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dormois

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +12,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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