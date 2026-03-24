Huawei Whitepaper: NG-WAN für moderne Netze & Wachstum
Wie sieht das Netz der Zukunft aus? Huawei skizziert mit seinem NG‑WAN‑Whitepaper den Weg zu intelligenten, sicheren und nachhaltigen IP‑Netzen bis 2030.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Huawei hat auf dem Upperside World Congress 2026 das NG‑WAN‑Whitepaper vorgestellt und liefert Netzbetreibern eine Roadmap zum Aufbau von Ziel‑IP‑Netzen bis 2030.
- Das Whitepaper baut auf drei Kernsäulen auf: multidimensionale Situationswahrnehmung, Sicherheit & Resilienz sowie Netzwerkautonomie.
- Schwerpunkt auf KI‑Integration sowie IPv6/SRv6‑Technologien und Agenten zur Automatisierung, mit Ziel Net5.5G‑Entwicklung, Kostenreduktion, Effizienzsteigerung und Umsatzmonetarisierung.
- Technische Grundlagen: konvergente Netzwerk‑/Computing‑/Sicherheitsarchitektur, umweltfreundliches Ultrabreitband mit 400GE/800GE und multidimensionale Erkennungsfähigkeiten.
- Praxisbeispiele (z. B. Turkcell) zeigen bereits Einsatz von RDMA, KI‑gestützter dynamischer Energieeinsparung und Glasfaser‑Zustandsüberwachung für intelligentes Computing und Betrieb.
- Huawei will Partnerschaften mit Netzbetreibern, dem IPv6 Forum, WBBA und Standardisierungsorganisationen stärken, um Innovation, Sicherheit, Nachhaltigkeit und neues Wachstum für Betreiber voranzutreiben.
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