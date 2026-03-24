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    Besonders beachtet!

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    Nagarro Aktie mit Kurseinbruch - 24.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nagarro Aktie bisher Verluste von -7,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nagarro Aktie.

    Besonders beachtet! - Nagarro Aktie mit Kurseinbruch - 24.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

    Nagarro Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nagarro Aktie. Mit einer Performance von -7,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute bei der Nagarro Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nagarro, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -42,82 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um -9,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,39 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nagarro um -42,88 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

    Nagarro Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,67 %
    1 Monat -32,39 %
    3 Monate -42,82 %
    1 Jahr -38,20 %

    Informationen zur Nagarro Aktie

    Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 619,92 Mio.EUR € wert.

    Zurückhaltung wegen Nahost-Unsicherheit


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    Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nagarro

    -8,44 %
    -10,23 %
    -31,69 %
    -42,36 %
    -36,81 %
    -47,80 %
    -48,15 %
    +122,50 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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