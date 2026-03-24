Börsen Update
Börsen Update USA - 24.03. - US Tech 100 schwach -0,45 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.279,27 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Caterpillar +2,64 %, Cisco Systems +2,40 %, Walmart +1,77 %, Nike (B) +1,71 %, Verizon Communications +1,40 %
Flop-Werte: Salesforce -5,57 %, IBM -2,41 %, Microsoft -2,20 %, Amazon -1,07 %, Walt Disney -0,94 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.073,15 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: Seagate Technology Holdings +4,56 %, Texas Instruments +4,03 %, Applied Materials +3,92 %, Analog Devices +3,81 %, Marvell Technology +3,81 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -8,05 %, Atlassian Registered (A) -7,53 %, Zscaler -6,54 %, Insmed -6,27 %, AppLovin Registered (A) -5,31 %
Der S&P 500 steht bei 6.573,56 PKT und verliert bisher -0,13 %.
Top-Werte: Corning +9,72 %, Dell Technologies Registered (C) +7,95 %, Lyondellbasell Industries +6,83 %, Hewlett Packard Enterprise +6,59 %, Dow +6,29 %
Flop-Werte: Estee Lauder Companies Registered (A) -11,32 %, Coinbase -9,21 %, Axon Enterprise -8,05 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -6,74 %, The Trade Desk Registered (A) -6,30 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.