Börsen Update USA - 24.03. - US Tech 100 schwach -0,45 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.279,27 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Caterpillar +2,64 %, Cisco Systems +2,40 %, Walmart +1,77 %, Nike (B) +1,71 %, Verizon Communications +1,40 %

Flop-Werte: Salesforce -5,57 %, IBM -2,41 %, Microsoft -2,20 %, Amazon -1,07 %, Walt Disney -0,94 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.073,15 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +4,56 %, Texas Instruments +4,03 %, Applied Materials +3,92 %, Analog Devices +3,81 %, Marvell Technology +3,81 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -8,05 %, Atlassian Registered (A) -7,53 %, Zscaler -6,54 %, Insmed -6,27 %, AppLovin Registered (A) -5,31 %

Der S&P 500 steht bei 6.573,56 PKT und verliert bisher -0,13 %.

Top-Werte: Corning +9,72 %, Dell Technologies Registered (C) +7,95 %, Lyondellbasell Industries +6,83 %, Hewlett Packard Enterprise +6,59 %, Dow +6,29 %

Flop-Werte: Estee Lauder Companies Registered (A) -11,32 %, Coinbase -9,21 %, Axon Enterprise -8,05 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -6,74 %, The Trade Desk Registered (A) -6,30 %