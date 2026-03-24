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    AKTIEN IM FOKUS

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    US-Softwaretitel schwach - Bericht schürt wieder KI-Sorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von US-Softwarefirmen fallen wegen KI-Bedenken
    • AWS entwickelt KI-Agenten zur Automatisierung
    • Anthropic Werkzeuge schüren Sorgen und Kursverluste
    AKTIEN IM FOKUS - US-Softwaretitel schwach - Bericht schürt wieder KI-Sorgen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von US-Softwareunternehmen haben am Dienstag unter erneut aufflammenden Sorgen über einen Bedeutungsverlust durch den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gelitten. Im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial war Salesforce mit minus 5,5 Prozent größter Verlierer, während es für Microsoft um 2,6 Prozent bergab ging.

    Im S&P 100 verbilligten sich Oracle und Adobe um 3,9 und 3,3 Prozent, und im Tech-Index Nasdaq 100 büßten Atlassian 7,7 Prozent ein. Außerhalb der bekannten Indizes ging es für UiPath und Hubspot um 9,4 beziehungsweise 8,7 Prozent bergab.

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    Einem Bericht des renommierten Tech-Branchenblatts "The Information" zufolge, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, entwickelt die Cloud-Computing-Sparte AWS von Amazon einen KI-Agenten. Dieser soll demnach einige Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und anderen Abteilungen automatisieren, die von den umfassenden Stellenstreichungen des Technologieriesen betroffen waren, und einen Teil der Arbeitslast von Tausenden technischer Spezialisten in Bereichen wie Cybersicherheit und Servernetzwerke übernehmen.

    Bereits in den vergangenen Monaten hatten neue Werkzeuge von KI-Spezialisten wie Anthropic Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten etablierter Softwareunternehmen geschürt. Seit Jahresbeginn stehen bei diesen durch die Bank prozentual zweistellige Kursverluste zu Buche.

    Schon am Montagabend hatte Anthropic zudem mitgeteilt, sein Chatbot Claude könne nun den Computer eines Nutzers übernehmen, um Aufgaben wie die Navigation in einem Browser und das Ausfüllen von Tabellenkalkulationen zu erledigen./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 206,7 auf Tradegate (24. März 2026, 19:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 620,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +70,78 %/+109,59 % bedeutet.




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