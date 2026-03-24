AKTIEN IM FOKUS
US-Softwaretitel schwach - Bericht schürt wieder KI-Sorgen
- Aktien von US-Softwarefirmen fallen wegen KI-Bedenken
- AWS entwickelt KI-Agenten zur Automatisierung
- Anthropic Werkzeuge schüren Sorgen und Kursverluste
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von US-Softwareunternehmen haben am Dienstag unter erneut aufflammenden Sorgen über einen Bedeutungsverlust durch den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gelitten. Im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial war Salesforce mit minus 5,5 Prozent größter Verlierer, während es für Microsoft um 2,6 Prozent bergab ging.
Im S&P 100 verbilligten sich Oracle und Adobe um 3,9 und 3,3 Prozent, und im Tech-Index Nasdaq 100 büßten Atlassian 7,7 Prozent ein. Außerhalb der bekannten Indizes ging es für UiPath und Hubspot um 9,4 beziehungsweise 8,7 Prozent bergab.
Einem Bericht des renommierten Tech-Branchenblatts "The Information" zufolge, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, entwickelt die Cloud-Computing-Sparte AWS von Amazon einen KI-Agenten. Dieser soll demnach einige Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und anderen Abteilungen automatisieren, die von den umfassenden Stellenstreichungen des Technologieriesen betroffen waren, und einen Teil der Arbeitslast von Tausenden technischer Spezialisten in Bereichen wie Cybersicherheit und Servernetzwerke übernehmen.
Bereits in den vergangenen Monaten hatten neue Werkzeuge von KI-Spezialisten wie Anthropic Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten etablierter Softwareunternehmen geschürt. Seit Jahresbeginn stehen bei diesen durch die Bank prozentual zweistellige Kursverluste zu Buche.
Schon am Montagabend hatte Anthropic zudem mitgeteilt, sein Chatbot Claude könne nun den Computer eines Nutzers übernehmen, um Aufgaben wie die Navigation in einem Browser und das Ausfüllen von Tabellenkalkulationen zu erledigen./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 206,7 auf Tradegate (24. März 2026, 19:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 620,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +70,78 %/+109,59 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024
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Hier eine interessanter Aspekt:
Salesforce besitzt tausende Patente, aber das Unternehmen ist weniger wegen eines einzelnen „Killer-Patents“ unverzichtbar, sondern vielmehr durch die Architektur, die diese Patente schützen, und den daraus resultierenden Netzwerkeffekt.
Hier sind die entscheidenden Patent-Bereiche und technologischen Pfeiler, die Salesforce eine marktbeherrschende Stellung sichern:
1. Multi-Tenant-Architektur (Das Fundament)
Salesforce war Pionier darin, dass sich viele Kunden eine einzige Infrastruktur und Code-Basis teilen, während ihre Daten strikt voneinander isoliert bleiben.
- Warum es wichtig ist: Patente in diesem Bereich (z. B. zur dynamischen Datenbank-Generierung oder zum Metadaten-Framework) verhindern, dass Wettbewerber die enorme Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von Salesforce einfach kopieren können.
- Der Effekt: Updates werden für alle Millionen Nutzer gleichzeitig ausgespielt, ohne dass individuelle Anpassungen der Kunden (Customizations) kaputtgehen.
2. Metadaten-gesteuerte Plattform
Ein Kernaspekt von Salesforce ist, dass fast alles über Metadaten definiert wird (Klick statt Code).
- Schutz: Patente sichern ab, wie diese Metadaten zur Laufzeit in eine Benutzeroberfläche oder Logik übersetzt werden.
- Unverzichtbarkeit: Dies ermöglicht das riesige Ökosystem der AppExchange. Drittanbieter können Apps bauen, die nahtlos in Salesforce funktionieren, weil sie auf derselben patentierten Metadaten-Struktur basieren.
3. Einstein AI & Agentforce (KI-Integration)
In den letzten Jahren hat Salesforce massiv in Patente rund um KI im CRM-Kontext investiert.
- Fokus: Patente zur automatisierten Lead-Bewertung, prädiktiven Analysen und – ganz aktuell – zur Steuerung von autonomen KI-Agenten (Agentforce).
- Status 2026: Durch Patente zur „Explainable AI“ (erklärbare KI) und zum Datenschutz in Multi-Tenant-KI-Umgebungen sichert sich Salesforce den Vorsprung bei Unternehmenskunden, die hohe Sicherheitsanforderungen haben.
4. Integration und Daten-Konnektivität (MuleSoft)
Durch die Übernahme von MuleSoft hält Salesforce wichtige Patente zur API-Orchestrierung.
- Relevanz: Salesforce ist dadurch oft die „Single Source of Truth“ in einem Unternehmen. Wenn alle anderen Systeme (SAP, Oracle, HR-Tools) über Salesforce-Technologie verknüpft sind, wird ein Wechsel technisch extrem riskant und teuer.
Top-Patente (Beispiele für die Relevanz)
Laut Analysen gehören Patente wie US8095531B2 (Methoden zur Bereitstellung von On-Demand-Diensten) zu den am häufigsten zitierten in der Branche. Das zeigt, dass sogar Konkurrenten oft auf technologischen Grundlagen aufbauen müssen, die Salesforce zuerst definiert hat.
Fazit: Ist Salesforce durch Patente "unersetzbar"?
Rein rechtlich könnte man CRM-Software auch ohne Salesforce-Patente bauen. Die Unverzichtbarkeit entsteht jedoch aus der Kombination:
- IP-Schutz: Patente verhindern effiziente Nachbauten der Architektur.
- Lock-in-Effekt: Je mehr Daten und Prozesse (über MuleSoft, Slack, Tableau) verknüpft sind, desto höher die Wechselhürden.
- Plattform-Standard: Salesforce ist das „Betriebssystem“ für den Vertrieb geworden.
https://aktienmagazin.de/nachrichten/hot-news/salesforce-crash-wenn-der-ki-partner-zur-bedrohung-wird-und-warum-prof-162808.html
https://aktienmagazin.de/autoren/dr-philip-bussmann/ – Aktualisiert am 14.01.26 10:47
Es war ein Dienstag zum Vergessen für die Aktionäre von Salesforce. Mit einem massiven Minus von rund 7 Prozent rutschte die Aktie am gestrigen Handelstag ans Ende des Dow Jones und des S&P 500. Der Auslöser war paradoxerweise eine Nachricht, die eigentlich für Jubel sorgen sollte: ein KI-Update. Während die Angst vor Disruption umgeht, wittern Star-Investoren wie Bill Nygren genau jetzt die Chance des Jahres.
Ein verhängnisvolles Timing
Der Stein des Anstoßes war eine Produktankündigung, die nach hinten losging. Salesforce präsentierte ein umfassendes Update für seinen virtuellen Assistenten in Slack, der nun prominent durch die Technologie von Anthropic angetrieben wird. Eigentlich eine Erfolgsmeldung, die die Innovationskraft des Software-Giganten unterstreichen sollte. Das Problem lag jedoch im Kontext: Beinahe zeitgleich veröffentlichte das KI-Startup Anthropic – wohlgemerkt ein Partner von Salesforce – eine Vorschau auf ein eigenes, mächtiges Tool, das komplexe Arbeitsaufgaben autonom erledigen kann.
Anstatt Synergien zu feiern, interpretierte der Markt diese Koinzidenz als Warnsignal. Die Investoren stellten sich schlagartig die Frage, ob KI-Partner wie Anthropic oder OpenAI langfristig nicht eher zu existenziellen Konkurrenten heranwachsen. Die Sorge ist greifbar, dass agile KI-Startups die traditionellen Software-Riesen nicht nur unterstützen, sondern deren Kernprodukte schlichtweg überflüssig machen könnten.
Die Angst um den Burggraben
Hinter dem Abverkauf steckt mehr als nur eine schlechte Tagesstimmung; es ist die Angst vor einer Erosion des Geschäftsmodells. Kritiker und skeptische Analysten warnen vor einem strukturellen Risiko für das klassische Lizenzmodell von Salesforce. Das Argument der Bären ist simpel aber bedrohlich: Wenn KI-Agenten künftig die Arbeit erledigen, müssen sich menschliche Nutzer seltener in die Salesforce-Oberfläche einloggen. Da Salesforce jedoch traditionell pro Nutzer ("Seat-based") abrechnet, könnte eine effizientere KI paradoxerweise den Umsatz schmälern. Zudem befürchten Experten, dass Salesforce gezwungen sein wird, die "Intelligenz" für seine Systeme teuer bei Partnern einzukaufen, was langfristig auf die einst so üppigen Gewinnmargen drücken würde.
Bill Nygren und der Blick auf die Substanz
Doch während die breite Masse verkauft, formiert sich im Lager der Value-Investoren Widerstand gegen die Panik. Allen voran Bill Nygren, der renommierte Fondsmanager der Oakmark Funds, vertritt eine gänzlich andere These. Für Investoren seines Kalibers stellt der gestrige Rutsch keine Warnung, sondern eine klassische Überreaktion des Marktes dar.
Nygren, der für seinen pragmatischen Blick auf Unternehmenswerte bekannt ist, argumentiert mit der mittlerweile historisch günstigen Bewertung der Aktie. Salesforce handele nun auf einem Niveau, das für einen unangefochtenen Marktführer selten zu finden sei. Die These der Value-Profis lautet: Der Markt unterschätzt die "Klebekraft" von Salesforce in Großkonzernen. CEOs würden ihre sensiblen Kundendaten nicht direkt einem Startup anvertrauen, sondern den sicheren Hafen der Salesforce-Cloud bevorzugen.
Motor vs. Treibstoff
Nygrens These dreht das Kommodifizierungs-Argument sogar um: Gerade weil reine KI-Modelle austauschbar und billig werden, steigt der Wert der Plattform, die diese Modelle sicher verwaltet. Die Modelle von Anthropic mögen der Motor sein, aber Salesforce besitzt mit den Kundendaten den Treibstoff.
Unternehmen nutzen zwar die Intelligenz von Anthropic, aber nur innerhalb der gesicherten, Compliance-konformen Architektur von Salesforce. Für Nygren wiegt diese operative Realität und der massive Free Cash Flow am Ende schwerer als die theoretische Angst vor dem Bedeutungsverlust der Software.