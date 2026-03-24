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    Die MQ-9B-Programme von GA-ASI im Vereinigten Königreich und Japan werden von „Aviation Week“ mit Excellence Awards ausgezeichnet

    GA-ASI gewinnt 2 der 9 verliehenen Auszeichnungen

     

    SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 24. März 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) wurde letzte Woche bei den 21. jährlichen „Program Excellence Awards“ der Zeitschrift „Aviation Week“ mit zwei Preisen ausgezeichnet. Das Protector-Programm von GA-ASI im Vereinigten Königreich (UK) wurde mit dem „Special Projects Award“ ausgezeichnet, während das japanische COCO-(Company-Owned, Company-Operated)-Programm in der Kategorie „OEM System Sustainment“ gewann.

     

     

    „Wir freuen uns sehr, dass diese beiden wichtigen internationalen MQ-9B-Programme von der ‚Aviation Week‘ gewürdigt wurden“, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. „Wir haben das Glück, ein unglaubliches Team von Mitarbeitern zu haben, deren Engagement und Einsatz für unsere Kunden wirklich bemerkenswert sind.“

     

    Der MQ-9B ist das fortschrittlichste ferngesteuerte Flugsystem (RPA) von GA-ASI und umfasst die Modelle SkyGuardian und SeaGuardian sowie der Protector RG Mk1 im Vereinigten Königreich.

     

    Im Jahr 2025 erhielt GA-ASI das erste Military Type Certificate (MTC) für den Protector RG Mk1 der Royal Air Force (RAF), nachdem das System eine strenge Lufttüchtigkeitsprüfung bestanden hatte und sein sicherer Betrieb ohne geografische Einschränkungen bestätigt wurde. Die globale Bedeutung des Protector-MTC des Vereinigten Königreichs wurde anerkannt, da es sich um eine einzigartige Errungenschaft handelt, die den routinemäßigen UAS-Einsatz im zivilen Luftraum von inländischen RAF-Stützpunkten aus ermöglicht, wodurch die operative Flexibilität drastisch erweitert und die Abhängigkeit von abgesperrten Übungsgebieten oder Einsätzen im Ausland verringert wird. Noch wichtiger ist jedoch, dass er als Proof of Concept für zukünftige unbemannte Systeme dient, die eine vollständige Integration in den regulierten Luftraum anstreben, und einen Präzedenzfall für verbündete und NATO-Streitkräfte weltweit schafft.

     

    In Japan hat sich das COCO-Programm für den MQ-9B SeaGuardian als so erfolgreich erwiesen, dass die an Japan vermieteten Flugzeuge nun in Kaufverträge umgewandelt und weitere MQ-9Bs bestellt wurden. Der SeaGuardian wird von Japan eingesetzt, um überall im maritimen Bereich – bei Tag und bei Nacht – Lagebewusstsein zu liefern. Es ist zudem das erste RPA seiner Klasse, das Echtzeit-Suche und -Patrouillen über und unter der Meeresoberfläche ermöglicht.

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