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    Brenntag Aktie weiter im Aufwärtstrend - 24.03.2026

    Am 24.03.2026 ist die Brenntag Aktie, bisher, um +6,28 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Brenntag Aktie.

    Besonders beachtet! - Brenntag Aktie weiter im Aufwärtstrend - 24.03.2026
    Foto: Brenntag SE

    Brenntag ist ein führender Chemiedistributor mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Wichtige Konkurrenten sind Univar Solutions und IMCD Group. Brenntags Alleinstellungsmerkmale sind sein globales Netzwerk und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

    Brenntag aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Brenntag Aktie. Sie steigt um +6,28 % auf 55,03. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Brenntag Aktie. Nach einem Plus von +7,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 55,03, mit einem Plus von +6,28 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Brenntag einen Gewinn von +10,43 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Brenntag Aktie damit um +14,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,81 %. Im Jahr 2026 gab es für Brenntag bisher ein Plus von +8,21 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,82 % geändert.

    Brenntag Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,08 %
    1 Monat +3,81 %
    3 Monate +10,43 %
    1 Jahr -15,20 %

    Informationen zur Brenntag Aktie

    Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,97 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Brenntag

    +5,99 %
    +14,37 %
    +3,44 %
    +10,75 %
    -15,47 %
    -19,74 %
    -23,93 %
    +10,39 %
    +219,68 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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