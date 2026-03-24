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    Erneut Geschoss auf Gelände von iranischem Atomkraftwerk eingeschlagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erneuter Einschlag eines Geschosses auf Buschehr
    • Keine Verletzten und keine Schäden gemeldet
    • Buschehr einziges iranisches AKW, Reaktor seit 2011
    Erneut Geschoss auf Gelände von iranischem Atomkraftwerk eingeschlagen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BUSCHEHR (dpa-AFX) - Auf dem Gelände des Atomkraftwerks Buschehr ist nach Angaben aus Teheran erneut ein Geschoss eingeschlagen. Die iranische Atomenergieorganisation teilte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit, niemand sei verletzt worden. Es habe auch keine Schäden an der Anlage des Kraftwerks gegeben.

    Am Dienstag vergangenen Woche war bereits ein Projektil auf dem Kraftwerksgelände eingeschlagen. Auch damals blieb die Anlage unbeschädigt.

    Die Atomanlage Buschehr, das einzige iranische Kernkraftwerk, liegt etwa 760 Kilometer südlich von Teheran am Persischen Golf. Sein Reaktor russischer Bauart liefert seit 2011 Strom. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom baut derzeit einen zweiten Reaktorblock./da/DP/jha





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