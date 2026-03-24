Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 24.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.03.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Salesforce
Tagesperformance: -5,68 %
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 1
Performance 1M: +5,69 %
Performance 1M: +5,69 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 2
Performance 1M: +6,38 %
Performance 1M: +6,38 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -4,97 %
Performance 1M: -4,97 %
IBM
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 4
Performance 1M: +7,24 %
Performance 1M: +7,24 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 5
Performance 1M: -2,11 %
Performance 1M: -2,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum ist MSFT gemischt bewertet: Skepsis wegen AI-Druck/Existenzproblem, jedoch Kaufbereitschaft bei Fundamentaldaten. Azure-Wachstum ~39–40% bleibt stark; Kurs seit Jahreswechsel ca. −17% vom Allzeithoch; PEG unter 0,9, Bewertung nahe dem 5-Jahres-Durchschnitt. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht angegeben.
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