Goldpreis schießt um +1,13 % hoch – jetzt 4.456,61 USD

+1,13 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,27 % 1 Monat -15,00 % 3 Monate -2,85 % 1 Jahr +45,75 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 4.456,61. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.234,02USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.456,61USD ein Wert von 18.057,3USD geworden – ein Gewinn von +261,15 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetOnline-Forum: Gold-Sentiment gemischt. Technisch überverkauft, Signale nahe der 200‑Tagelinie; Fibos deuten auf Reboundpotenzial hin. In 14 Tagen volatil mit Seitwärts- bis leicht steigender Tendenz. Einige sehen neue Hochs, andere warnen vor News-getriebener Volatilität durch Insider-Geschäfte und geopolitische Meldungen. Gesamtbild: vorsichtiger Optimismus.