Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -10,16 %
Platz 1
Performance 1M: -36,50 %
Corning
Tagesperformance: +9,61 %
Platz 2
Performance 1M: -4,75 %
Coinbase
Tagesperformance: -8,95 %
Platz 3
Performance 1M: +20,61 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -8,60 %
Platz 4
Performance 1M: +13,29 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +8,43 %
Platz 5
Performance 1M: +51,92 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +7,86 %
Platz 6
Performance 1M: +22,13 %
Teradyne
Tagesperformance: +7,10 %
Platz 7
Performance 1M: -1,19 %
Gartner
Tagesperformance: -6,61 %
Platz 8
Performance 1M: +8,62 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,42 %
Platz 9
Performance 1M: -0,71 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -6,26 %
Platz 10
Performance 1M: -22,85 %
CIENA
Tagesperformance: +6,17 %
Platz 11
Performance 1M: +27,74 %
Dow
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 12
Performance 1M: +24,52 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -6,06 %
Platz 13
Performance 1M: -1,26 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 14
Performance 1M: +8,56 %
Paycom Software
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 15
Performance 1M: +7,30 %
Salesforce
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 16
Performance 1M: +5,69 %
Albemarle
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 17
Performance 1M: -2,88 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 18
Performance 1M: +6,04 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 19
Performance 1M: -21,95 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 20
Performance 1M: +30,31 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 21
Performance 1M: +34,01 %
Gen Digital
Tagesperformance: -5,25 %
Platz 22
Performance 1M: -7,08 %
ServiceNow
Tagesperformance: -5,24 %
Platz 23
Performance 1M: +7,11 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 24
Performance 1M: -11,21 %
Equifax
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 25
Performance 1M: -11,15 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 26
Performance 1M: +0,94 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 27
Performance 1M: -10,42 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 28
Performance 1M: +7,91 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 29
Performance 1M: -12,07 %
The Mosaic
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 30
Performance 1M: -11,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Mosaic
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments zu Mosaic aus dem wallstreetONLINE-Forum: Die Stimmung ist gemischt und überwiegend vorsichtig. In den letzten 14 Tagen gab es Abverkauf; rund um 21,50 € wird ein Einstieg diskutiert. Einige hoffen auf Bodenbildung, andere befürchten weiteren Rückgang. Risiken: Schwefelversorgung/Lieferketten durch Iran-Krieg belasten Fundamentaldaten. Fokus liegt auf Kursentwicklung und technischen Levels.
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 31
Performance 1M: -14,03 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 32
Performance 1M: +16,61 %
Jabil
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 33
Performance 1M: +8,19 %
Intuit
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 34
Performance 1M: +24,72 %
APA Corporation
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 35
Performance 1M: +46,23 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 36
Performance 1M: +3,30 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 37
Performance 1M: -5,74 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 38
Performance 1M: +14,08 %
Oracle
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 39
Performance 1M: +6,31 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 40
Performance 1M: +0,57 %
