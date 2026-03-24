US-Börsen lassen nach - Ölpreis steigt deutlich

Effektiv sind es in der Praxis durchaus ca. 1,85 Prozentpunkte weniger.

Jedenfalls spielt der Soli und Kirchensteuer eine Rolle ...

Die prozentualen Abzüge sind bei US-Werten nie exakt gleich, mehrere Zehntel Prozentpunkte Unterschied

Keine Ahnung ob die Währungskurse / die Steuern und / oder Rundungen dazu führen.

Bei deutschen Steuern wird hier und da auch das nach dem Komma einfach weggelassen und ohne Beachtung mathematischer Rundungsregeln mit vollen Euro gerechnet.

So genau muss ich das nicht wissen ... es ist einfach so.