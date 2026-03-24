Wirtschaft
US-Börsen lassen nach - Ölpreis steigt deutlich
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.556 Punkten 0,4 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.002 Punkten 0,8 Prozent im Minus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1616 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8609 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.455 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 123,32 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 103,70 US-Dollar, das waren 3,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Effektiv sind es in der Praxis durchaus ca. 1,85 Prozentpunkte weniger.
„Ich mag es, wenn Zahlen klar aufgeschlüsselt sind, deshalb habe ich das einfach einmal durch Copilot berechnen lassen. Sehr interessant !!!
Dividenden aus US‑Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
US‑Quellensteuer: 30 %, aber durch das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf 15 % reduzierbar, wenn du das Formular W‑8BEN bei deinem Broker hinterlegt hast.
Deutsche Abgeltungsteuer:
25 % Abgeltungsteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Die bereits gezahlten 15 % US‑Quellensteuer werden angerechnet, sodass du in Deutschland nur die Differenz zahlst.
🔹 Beispielrechnung
Angenommen, du erhältst 100 € Dividende:
USA ziehen 15 % ein → 15 €
In Deutschland wären eigentlich 25 € fällig, aber:
25 € – 15 € (anrechenbar) = 10 € deutsche Steuer
Soli: 5,5 % von 10 € = 0,55 €
➡️ Gesamtbelastung: 15 € + 10 € + 0,55 € = 25,55 €
➡️ Effektive Steuerlast: ca. 25,5 %
🇩🇪 Dividenden aus deutschen Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
25 % Abgeltungsteuer +
5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Damit ergibt sich:
25 % Abgeltungsteuer +
+ 1,375 % Soli (5,5 % von 25 %)
➡️ Gesamt: 26,375 % Quellensteuerbelastung
Talanx Aktie WKN: TLX100 ISIN: DE000TLX1005
111,90 EUR+1,635% +1,80
Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Konzernergebnis steigt im Gesamtjahr um 25 Prozent auf Rekordwert von 2.480 (1.977) Mio. EUR
- Talanx AG - Vorschlag zur Dividendenerhöhung um 33 Prozent auf 3,60 (2,70) EUR
- Talanx AG - Versicherungsumsatz im Gesamtjahr währungsbereinigt um 5 Prozent auf 49,0 (48,1) Mrd. EUR gestiegen
- Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Schaden-Kosten-Quote verbessert sich im Gesamtjahr auf 89,1 (90,3) Prozent
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-ag-eigenkapitalrendite-im-gesamtjahr-bei-19-7-17-9-prozent-ce7e5ed8de8ff222
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260318091051-7b7bf00c0ac31acab1ccf57a3ab3217ec17ae677139de0514.png
https://www.ariva.de/aktien/talanx-ag-aktie/news/versicherung-talanx-erhoeht-dividende-deutlich-und-peilt-11942896
München, 18. Mrz (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx schraubt seine Dividende deutlich nach oben. Dis Ausschüttung soll nach den Vorstellungen von Vorstand und Aufsichtsrat um ein Drittel auf 3,60 (2024: 2,70) Euro je Aktie steigen, wie Talanx am Mittwoch in Hannover mitteilte. "Damit steigt unsere Dividende erneut stärker als das Konzernergebnis - und wir halten, was wir versprochen haben: eine stetig steigende Dividende", erklärte Vorstandschef Torsten Leue, dessen Vertrag kürzlich bis 2030 verlängert wurde. Analysten hatten im Schnitt nur 3,35 Euro Dividende erwartet.
Leue bekräftigte das Ziel, den Gewinn im laufenden Jahr auf 2,7 Milliarden Euro zu steigern "und damit unser ursprünglich erst für 2027 angestrebtes Gewinnziel bereits ein Jahr früher zu (...) übertreffen".
Bereits im vergangenen Jahr war Talanx mit einem Rekordgewinn von 2,48 (2024: 1,98) Milliarden Euro nahe an die 2027er-Zielmarke von 2,5 Milliarden Euro herangerückt, wie der Versicherer im Februar mitgeteilt hatte. Dem Mutterkonzern des Rückversicherers Hannover Rück kamen dabei die relativ geringen Großschäden zugute - trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles zu Jahresbeginn, für die Talanx mit 612 Millionen Euro geradestehen musste. "2025 war ein außergewöhnliches Jahr - wir haben im ersten Quartal den größten Naturkatastrophen-Schaden unserer Konzerngeschichte und anschließend drei Quartale mit ungewöhnlich wenigen Naturkatastrophen erlebt", resümierte Leue am Mittwoch.
Ex Tag08.05.2026........ Zahltag 12.05.2026
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS