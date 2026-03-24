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    Iranischer Außenminister lobt Steinmeier für Kritik am Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Araghtschi lobt Steinmeier für Kritik am Irankrieg
    • Steinmeier bezeichnet Krieg als völkerrechtswidrig
    • Araghtschi sieht Völkerrecht als tot wegen Doppelmoral
    Iranischer Außenminister lobt Steinmeier für Kritik am Krieg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für dessen Kritik am Iran-Krieg gelobt. Araghtschi erklärte auf X, Steinmeier gebühre Anerkennung dafür, "dass er die Verstöße gegen die Iraner verurteilt hat". Wer Rechtsstaatlichkeit schätze, sollte ebenfalls seine Stimme erheben.

    Zuvor hatte Steinmeier den von Israel und den USA begonnenen Iran-Krieg als einen "politisch verhängnisvoller Fehler" bezeichnet und ihn als "nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig" eingestuft. Nach seiner Darstellung trägt die Begründung eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Angriffs auf die USA nicht.

    Aus Sicht von Araghtschi ist das Völkerrecht in der Praxis tot. Er machte dafür eine "Doppelmoral des Westens" im Gaza-Krieg sowie dessen Schweigen zum amerikanische-israelischen Angriff auf den Iran verantwortlich.

    Der heutige Außenminister war 2015 als Vizeaußenminister Teil des iranischen Atomverhandlungsteams in Wien. Damals traf er mehrfach Steinmeier, der zu dieser Zeit deutscher Außenminister war./da/DP/jha





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