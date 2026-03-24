REALTY ONE GROUP WIRD IN DIE LISTE DER AM SCHNELLSTEN WACHSENDEN INTERNATIONALEN FRANCHISEUNTERNEHMEN VON ENTREPRENEUR'S AUFGENOMMEN

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und EINES der am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen der Welt, wurde in die Entrepreneur's 2026 Fastest-Growing International Franchises Liste aufgenommen, in Anerkennung der aufregenden und beschleunigten Expansion der Marke in den globalen Märkten.

Die UNBrokerage setzt ihre globale Dynamik fort, erhält Anerkennung für die schnelle Expansion über die Grenzen der USA hinaus

Noch wichtiger ist jedoch, dass dieses prestigeträchtige Ranking Marken auszeichnet, die nicht nur weltweit expandieren, sondern dies auch mit nachhaltigen Systemen und starker Unterstützung der Franchisenehmer tun.

„Diese Anerkennung spiegelt wider, was unsere globale ONE-Familie bereits weiß - dass wir etwas so Besonderes aufbauen, dass es über die Grenzen hinweg Resonanz findet", sagte Kuba Jewgieniew, Gründer und CEO der Realty ONE Group International. „Unser internationales Wachstum ist nicht zufällig. Es ist das Ergebnis eines kühnen, modernen Modells und einer Marke, die Unternehmern auf der ganzen Welt die Möglichkeit gibt, größer zu denken."

GLOBALES WACHSTUM DURCH EIN MODERNES MODELL

Mit mehr als 20.000 Immobilienfachleuten und mehr als 450 Standorten in fast 30 Ländern und Gebieten baut die Realty ONE Group ihre Präsenz weiter aus und behält dabei die Konsistenz der Markenerfahrung und der operativen Exzellenz bei.

Die internationale Expansion der Realty ONE Group wurde durch die einzigartige Kombination der 6C's vorangetrieben:

Eine kühne, lifestyle-orientierte Markenidentität

COACHING - Umfassende Coaching- und Unterstützungssysteme

CONNECT - Proprietäre Technologie, einschließlich der zONE-Plattform

COOLTURE - Eine kulturübergreifende COOLTURE , die den Menschen in den Mittelpunkt stellt

COMMISSION - Ein bewährtes Franchise-Modell, das auf Skalierbarkeit ausgelegt ist

CARE - Egal, ob es sich um Kunden, Mitarbeiter oder Partner handelt, wir führen mit Respekt, Mitgefühl und Freundlichkeit.

GEMEINSCHAFT - Wir unterstützen die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und die Menschen um uns herum

Diese jüngste Auszeichnung unterstreicht die anhaltende Dynamik der Realty ONE Group, die in den Bereichen Wachstum, Innovation und Franchise-Performance immer wieder Spitzenplätze belegt. Denn bei der Realty ONE Group geht es beim Wachstum nicht nur um Zahlen - es geht darum, Chancen zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.realtyonegroup.com/ oder https://www.newsweek.com/.

Informationen zur Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, die EIN Ziel verfolgt: Türen auf der ganzen Welt zu öffnen – EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben zu einer Zeit. Aufgrund des bewährten Geschäftsmodells, der Full-Service-Brokerage, des dynamischen COOLTURE, des hervorragenden Business-Coachings durch die ONE University, des hervorragenden Supports und der firmeneigenen Technologie ZONE ist die Organisation schnell auf mehr als 20.000 Immobilienprofis an über 450 Standorten in fast 30 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941453/Realty_ONE_Group__named_a_Fastest_Growing_International_Franchise.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

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