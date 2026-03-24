Seagate Technology Holdings - Aktie steigt rasant +6,34 % - 24.03.2026

Die Seagate Technology Holdings Aktie konnte bisher um +6,34 % auf 371,03€ zulegen. Das sind +22,13 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Seagate Technology Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 371,03€, mit einem Plus von +6,34 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Seagate Technology Holdings über einen Zuwachs von +42,49 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +0,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Seagate Technology Holdings eine positive Entwicklung von +44,75 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,46 % 1 Monat -0,71 % 3 Monate +42,49 % 1 Jahr +325,33 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 224 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,39 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 24.03.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 24.03.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.