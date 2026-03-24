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    Iran lockert Regeln für Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran lockert Durchfahrtsregeln für Hormus
    • Schiffe ohne feindliche Aktionen dürfen passieren
    • Warnungen vor Minen und Drohnen blockieren Passage
    Iran lockert Regeln für Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran lockert seine Regeln für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Laut der iranischen UN-Vertretung dürfen Schiffe, die nicht als feindlich gelten und keine militärischen Aktionen gegen den Iran unterstützen, den Seeweg nutzen - sofern sie sich an alle iranischen Sicherheitsvorschriften halten und die Passage mit den zuständigen Behörden abstimmen.

    Die für den internationalen Energiehandel zentrale Wasserstraße ist für weite Teile der Schifffahrt faktisch blockiert. Irans Kontrolle sowie Warnungen vor Minen, Drohnenangriffen und der Entzug von Kriegsrisikoversicherungen machen die Passage für westliche Reedereien nahezu unmöglich. Hunderte Tanker, Containerschiffe und Frachter liegen in der Region fest./da/DP/jha





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