    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedwood AI AktievorwärtsNachrichten zu Redwood AI
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redwood AI für Präsentation bei der BIO-Europe Spring 2026, Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt

    Redwood AI für Präsentation bei der BIO-Europe Spring 2026, Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada – 24. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine Präsentation bei der Fachkonferenz „BIO-Europe Spring 2026“ ausgewählt wurde. Die Einladung erfolgte nach einem strengen Auswahlverfahren für das Unternehmenspräsentationsprogramm der Veranstaltung, die in Lissabon (Portugal) stattfinden wird. Die Konferenz soll einen breiten Querschnitt von Führungskräften führender Biotechnologieunternehmen, Geschäftsentwicklungsteams großer und mittelständischer Pharmaunternehmen, Investoren sowie andere wichtige Branchenexperten zusammenbringen und damit ein wichtiges Forum für Zusammenarbeit, strategischen Dialog und die Sondierung neuer Geschäftsmöglichkeiten bieten.

     

    Die Präsentation von Redwood wird bei der Konferenz von Chief Executive Officer Louis Dron am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9:50 Uhr bis 10:00 Uhr GMT (2:50 Uhr bis 3:00 Uhr PT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms gehalten.[1] Bei der Präsentation geht es vor allem um Reactosphere, Redwoods KI-gestützte Plattform für die chemische Synthese. Sie soll die Forschung und Herstellung kleinmolekularer Chemikalien sowie andere Anwendungen mit hoher Tragweite unterstützen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Umsetzung von entscheidender Bedeutung sind. Reactosphere wurde für die automatisierte Evaluierung von Synthesewegen und chemischen Entscheidungen in der Frühphase entwickelt. Dabei werden mehrere Synthesewege aufgezeigt und miteinander verglichen, während auch praktische Einschränkungen wie Materialverfügbarkeit, Zuverlässigkeit der Lieferkette, Verfahrenssicherheit und Kompatibilität mit Labor- und Anlagenausrüstung Berücksichtigung finden. Durch die Verknüpfung prädiktiver chemischer Analysen mit realen betrieblichen Faktoren möchte Redwood Unternehmen dabei unterstützen, bereits in einer frühen Phase ihres Entwicklungszyklus fundiertere Entscheidungen zu treffen, um so vermeidbare Risiken so gering wie möglich zu halten und die Projektumsetzung in Forschung, Produktion und unternehmenskritischen Bereichen zu optimieren.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Redwood AI für Präsentation bei der BIO-Europe Spring 2026, Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt Vancouver, Kanada – 24. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine Präsentation bei der Fachkonferenz „BIO-Europe Spring …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     