Redwood AI für Präsentation bei der BIO-Europe Spring 2026, Europas größter Frühjahrsveranstaltung zur Partnerfindung im Biotech-Sektor, ausgewählt

Vancouver, Kanada – 24. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine Präsentation bei der Fachkonferenz „BIO-Europe Spring 2026“ ausgewählt wurde. Die Einladung erfolgte nach einem strengen Auswahlverfahren für das Unternehmenspräsentationsprogramm der Veranstaltung, die in Lissabon (Portugal) stattfinden wird. Die Konferenz soll einen breiten Querschnitt von Führungskräften führender Biotechnologieunternehmen, Geschäftsentwicklungsteams großer und mittelständischer Pharmaunternehmen, Investoren sowie andere wichtige Branchenexperten zusammenbringen und damit ein wichtiges Forum für Zusammenarbeit, strategischen Dialog und die Sondierung neuer Geschäftsmöglichkeiten bieten.

Die Präsentation von Redwood wird bei der Konferenz von Chief Executive Officer Louis Dron am Mittwoch, den 25. März 2026, von 9:50 Uhr bis 10:00 Uhr GMT (2:50 Uhr bis 3:00 Uhr PT) im Rahmen des Unternehmenspräsentationsprogramms gehalten.[1] Bei der Präsentation geht es vor allem um Reactosphere, Redwoods KI-gestützte Plattform für die chemische Synthese. Sie soll die Forschung und Herstellung kleinmolekularer Chemikalien sowie andere Anwendungen mit hoher Tragweite unterstützen, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Umsetzung von entscheidender Bedeutung sind. Reactosphere wurde für die automatisierte Evaluierung von Synthesewegen und chemischen Entscheidungen in der Frühphase entwickelt. Dabei werden mehrere Synthesewege aufgezeigt und miteinander verglichen, während auch praktische Einschränkungen wie Materialverfügbarkeit, Zuverlässigkeit der Lieferkette, Verfahrenssicherheit und Kompatibilität mit Labor- und Anlagenausrüstung Berücksichtigung finden. Durch die Verknüpfung prädiktiver chemischer Analysen mit realen betrieblichen Faktoren möchte Redwood Unternehmen dabei unterstützen, bereits in einer frühen Phase ihres Entwicklungszyklus fundiertere Entscheidungen zu treffen, um so vermeidbare Risiken so gering wie möglich zu halten und die Projektumsetzung in Forschung, Produktion und unternehmenskritischen Bereichen zu optimieren.