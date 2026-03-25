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    KI-Boom befeuert das Wachstum

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    22 Prozent Kurspotenzial? Warum die Wall Street bei CoreWeave wieder zugreift

    Der Cloud-Provider CoreWeave verbrennt weiter viel Kapital – und trotzdem wird die Aktie wieder zum Kauf. Warum die Bank of America jetzt auf Wachstum, Diversifizierung und neue Kunden setzt.

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    KI-Boom befeuert das Wachstum - 22 Prozent Kurspotenzial? Warum die Wall Street bei CoreWeave wieder zugreift
    Foto: Seth Wenig/AP/dpa

    22 Prozent Kurspotenzial, ein Kursziel von 100 US-Dollar und erneut ein Kaufvotum: Die Bank of America setzt bei CoreWeave wieder auf die Fortsetzung des KI-Booms. Ausschlaggebend ist aus Sicht der Analysten vor allem, dass sich die lange kritisierte Abhängigkeit von einzelnen Großkunden allmählich abschwächt – bei gleichzeitig rasantem Wachstum.

    Im Zentrum steht die Erwartung, dass der Spezialist für KI-Rechenleistung seine Erlöse 2026 mehr als verdoppeln und 2027 nochmals deutlich steigern kann. Die Analysten rechnen konkret mit einem Umsatzplus von 144 Prozent im Geschäftsjahr 2026 und weiteren 86 Prozent im Jahr darauf. Zugleich sehen sie CoreWeave operativ auf einem Markt, der weiter unter Kapazitätsengpässen leidet: Wer sofort leistungsfähige Infrastruktur für KI-Modelle braucht, kann oft nicht warten – und genau dort positioniert sich das Unternehmen.

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    Die eigentliche Botschaft des Reports geht aber über reines Wachstum hinaus. BofA argumentiert, dass neue Kunden, breitere Anwendungsfelder und zusätzliche Partnerschaften das Risikoprofil verbessern. Das ist wichtig, weil Investoren CoreWeave bislang vor allem drei Punkte vorwarfen: hohe Kundenkonzentration, enormen Kapitalbedarf und die Frage, wie dauerhaft der technologische Vorsprung tatsächlich ist.

    Ganz verschwunden sind diese Risiken allerdings nicht. Der Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur bleibt extrem teuer. Für die Jahre 2026 bis 2028 kalkuliert BofA mit Investitionen von insgesamt 25 Milliarden bis 33 Milliarden US-Dollar. Das zeigt, wie kapitalintensiv das Geschäft bleibt. Gleichzeitig stützt genau diese Investitionswelle die These, dass CoreWeave zu den zentralen Infrastrukturanbietern im KI-Zyklus aufsteigen könnte.

    Auch bei der Bewertung bleibt die Bank ambitioniert. Das Kursziel leitet sie aus einem Multiplikator von 21 auf das erwartete operative Ergebnis vor Abschreibungen im Kalenderjahr 2026 ab. Damit wird CoreWeave klar über vielen klassischen Rechenzentrums- und Infrastrukturwerten eingeordnet – ein Aufschlag, der nur haltbar wäre, wenn das Unternehmen sein Wachstumstempo tatsächlich verteidigt.

    Für Anleger bleibt CoreWeave damit eine Wette mit doppeltem Boden: auf den Hunger nach KI-Rechenleistung – und darauf, dass aus einem hochspezialisierten Wachstumswert ein breiter aufgestellter Infrastrukturplayer wird.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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