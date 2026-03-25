Wolfram-Krise!? "Reuters" über Knappheit in den USA! Almonty Industries profitiert und Analysten bestätigen Kaufempfehlung! Fast plus 20 % beim Wolframpreis innerhalb nur einer Woche. Die Lage bei dem nicht nur für die Produktion von Munition kritischem Metall spitzt sich weiter zu. "Reuters" berichtete zuletzt von spürbar niedrigen Lagerbeständen in den USA. Bei …



