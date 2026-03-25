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    Wolfram-Krise!? "Reuters" über Knappheit in den USA! Almonty Industries profitiert und Analysten bestätigen Kaufempfehlung!

    Fast plus 20 % beim Wolframpreis innerhalb nur einer Woche. Die Lage bei dem nicht nur für die Produktion von Munition kritischem Metall spitzt sich weiter zu. "Reuters" berichtete zuletzt von spürbar niedrigen Lagerbeständen in den USA. Bei …

    Wolfram-Krise!? Reuters über Knappheit in den USA! Almonty Industries profitiert und Analysten bestätigen Kaufempfehlung!
    Foto: esg-aktien.de
    Fast plus 20 % beim Wolframpreis innerhalb nur einer Woche. Die Lage bei dem nicht nur für die Produktion von Munition kritischem Metall spitzt sich weiter zu. "Reuters" berichtete zuletzt von spürbar niedrigen Lagerbeständen in den USA. Bei "Bloomberg" spricht ein Experte von einer fast beispiellosen Marktentwicklung. Der ganz große Profiteur ist Almonty Industries. Analysten sehen über 50 % Kurspotenzial. Gemäß ihren Schätzungen liegt das KGV für 2027 bei rund 5. Bereits im laufenden Jahr soll Almonty 267.537 mtu produzieren. Die Kosten sollen bei 266 USD je mtu liegen. An der Börse in Rotterdam werden derzeit 2.800 USD je mtu bezahlt.

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