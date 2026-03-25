Die Senf-Revolution ist da! Wie der Newcomer MustGrow die Giganten Bayer und K+S herausfordert!

Wir stehen möglicherweise jetzt schon oder in naher Zukunft an einer gefährlichen Weggabelung der Weltgeschichte, an der die bloße Verfügbarkeit von Nahrung zum entscheidenden Machtfaktor wird. Während die Schlagzeilen von blockierten Seewegen wie …



