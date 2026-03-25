GreenX erhält nach Urteil des Gerichts in Singapur Gerichtskosten in Höhe von 1,6 Millionen A$ von Polen erstattet

- Nach dieser Ablehnung durch das Gericht wurde dem Unternehmen vom Gericht in Singapur ein Betrag in Höhe von rund 1,6 Millionen A$ zugesprochen, der von Polen zu bezahlen war und sämtliche Rechtskosten, die von GreenX im Zusammenhang mit seiner Verteidigung gegen den erfolglosen Antrag Polens auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs geltend gemacht wurden, abdeckt.

- Im Januar 2026 hat das Internationale Handelsgericht der Republik Singapur (Gericht in Singapur) den Antrag der Republik Polen auf Aufhebung des Schiedsspruchs gemäß dem Energiechartaabkommen (ECT) per Gerichtsbeschluss in vollem Umfang abgelehnt.

- Wie GreenX bestätigt, wurde der Gesamtbetrag von 1,6 Millionen A$ nunmehr von Polen zur Gänze beglichen.

- Nachdem das Gericht in Singapur den Antrag Polens auf Aufhebung des Schiedsspruchs abgelehnt hat, bereitet das Unternehmen derzeit die Vollstreckungsmaßnahmen des ECT-Schiedsspruchs vor.

25. März 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX: GRX, LSE: GRX, GPW: GRX, FWB: A3C9JR) (GreenX oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach der Ablehnung des polnischen Antrags auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs durch das Gericht in Singapur und der Zuerkennung von Kosten in Höhe von 1,6 Mio. A$ für die Verteidigung gegen das erfolglose Aufhebungsverfahren nun den vollständigen Betrag von 1,6 Mio. A$ von Polen erhalten hat.

Wie bereits mitgeteilt, wurde GreenX im Oktober 2024 eine Entschädigung in Höhe von rund 252 Millionen £ (519 Millionen A$ / 1,2 Mrd. PLN) zuzüglich Zinsen im Rahmen des bilateralen Investitionsabkommens (BIT) zwischen Australien und Polen zugesprochen, nachdem vom Schiedsgericht einstimmig festgestellt wurde, dass Polen seine Verpflichtungen aus dem BIT und dem ECT verletzt hatte.

Damals wurden dem Unternehmen gemäß dem ECT rund 183 Millionen £ (378 Millionen A$/900 Millionen PLN) zugesprochen (Zahlungen aus einem Schiedsspruch werden mit jenen aus dem anderen aufgerechnet).

Im Jahr 2025 reichte Polen beim Gericht in Singapur einen Antrag auf Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs ein (nachdem es Ende 2024 bereits einen Antrag auf Aufhebung des BIT-Schiedsspruchs bei den Gerichten von England und Wales gestellt hatte). Die Anhörung zur Aufhebung des ECT-Schiedsspruchs fand im Juli 2025 vor dem Gericht in Singapur statt.