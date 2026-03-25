Trumps Friedenssignal schockt die Öl-Märkte

Für den Markt war dies ein Schockmoment. Denn noch kurz zuvor stand vor allem das Risiko einer weiteren Eskalation im Fokus. Trump erklärte jedoch nun, er habe seine frühere Drohung, die iranische Energie-Infrastruktur anzugreifen, fallengelassen – und begründete das mit den laufenden Gesprächen. Genau dieses Signal reichte aus, um den geopolitischen Aufschlag aus dem Ölpreis herauszunehmen.

Der Ölmarkt erlebt einen heftigen Stimmungsumschwung, der durch die Hoffnung auf Frieden ausgelöst wurde. Nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, Washington verhandele derzeit mit Teheran und der Iran wolle offenbar ein Friedensabkommen erreichen, brachen die Ölpreise am Mittwoch massiv ein. Der internationale Richtwert Brent fiel zeitweise um fast 6 Prozent auf 98,31 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI verlor rund 5 Prozent und kostete zeitweise nur noch 87,65 US-Dollar.

Brisant dabei ist, dass aus Teheran prompt Widerspruch kam. Der Iran bestritt direkte Gespräche mit den USA. Genau dieser Gegensatz sorgt nun für neue Nervosität. Anleger müssen plötzlich einschätzen, ob sich die Lage wirklich entspannt oder ob der Markt auf eine Hoffnung hereinfällt, die womöglich noch gar nicht belastbar ist.

Laut CNBC brachte ein Bericht der New York Times zusätzlichen Zündstoff. Demnach sollen die USA dem Iran über Pakistan einen 15-Punkte-Plan übermittelt haben, der auf ein Ende des Krieges abzielt. Unklar ist jedoch, inwieweit dieser Vorschlag innerhalb Irans überhaupt Unterstützung findet. Ebenso offen bleibt die Frage, ob Israel einen solchen Plan unterstützen würde.

Goldman Sachs spricht deshalb von einem Markt, der derzeit weniger auf das Basisszenario als auf Extremrisiken reagiert. Rohöl wird vor allem über die geopolitische Risikoprämie gehandelt, während die Sorgen über Lieferunterbrechungen und niedrige Lagerbestände hoch bleiben. Die Bank geht im Basisszenario davon aus, dass sich die Ströme durch die Straße von Hormus im April innerhalb von vier Wochen normalisieren.

Genau darin liegt jetzt der springende Punkt: Fällt die Kriegsprämie weiter aus dem Ölpreis heraus, könnte die nächste Abwärtswelle folgen. Kippt die Hoffnung auf Diplomatie hingegen wieder, dürfte die Nervosität mit voller Wucht zurückkehren.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



